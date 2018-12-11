«Арктический доктор»: программа заработала.

В медучреждениях Мурманской области уже работают 16 врачей, решивших принять участие в программе «Арктический доктор». До конца года ожидается прибытие еще двух специалистов.

Вопросы организации медицинского обслуживания в муниципальных образованиях власти региона обсудили вчера на оперативном совещании в правительстве области, которое провела губернатор Марина Ковтун.

На прошлом оперативном совещании глава региона попросила коллег из муниципалитетов подготовить по одному самому насущному, самому наболевшему вопросу от своей территории. На следующий день в ходе заседания правления ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» эти вопросы обсудили.

Как и ожидалось, немалое их число касалось системы здравоохранения. Так, например, глава Полярных Зорь Максим Пухов предложил распространить программу «Арктический доктор» на федеральные медучреждения. Ведь город Полярные Зори и многочисленные военные гарнизоны края обслуживаются медсанчастями Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), и в них кадровая проблема стоит не менее остро, чем в областных учреждениях.

Подробнее о вопросах, касающихся медицины, доложил министр здравоохранения Валерий Перетрухин.

В настоящее время в медицинских организациях Мурманской области, сообщил он, работают 16 врачей, решивших принять участие в программе «Арктический доктор». До конца года ожидается прибытие еще двух специалистов.

Используя возможность участия в программе, трех врачей прибавила в свой штат Североморская ЦРБ, двух — Апатитско-Кировская ЦГБ. 13 врачей прибыли на работу в учреждения здравоохранения города Мурманска. Пять из них работают в стационаре, остальные восемь — в поликлиниках. Двумя врачами пополнился Мурманский областной онкологический диспансер. К нам приехали врачи самых редких специальностей: врач-фтизиатр (в областной противотуберкулезный диспансер) и врач скорой медицинской помощи (в областную станцию скорой помощи). Если говорить о географии, то есть о регионах откуда прибыли врачи, то можно сказать, что к нам приехала вся страна. Это Псков, Дагестан, Ставропольской край, Санкт-Петербург, Астрахань, Новосибирск, Челябинск, Карелия, Чита.

— В связи с тем, что полномочия по организации медицинской помощи на территории города Полярные Зори не переданы Мурманской области, мы обратимся в ФМБА России с предложением направить в Правительство Российской Федерации и Минздрав России соответствующее обращение, — подчеркнул Валерий Перетрухин, комментируя ситуацию с Полярными Зорями.

Власти Апатитов, продолжила Марина Ковтун, обеспокоены соблюдением сроков исполнения контракта по ремонту местного терапевтического и премного отделений.

Министерство здравоохранения области, ответил Валерий Перетрухин, держит этот вопрос на постоянном контроле. Контракт на проведение ремонта заключен, его стоимость составляет около 35 миллионов рублей. Заказчиком объекта является УКС, подрядчиком — ООО «Инстрой». Объект планируется завершить в 1 квартале 2019 года.

По крайней мере, в эти сроки, как подтвердил глава областного минстроя Леонид Кан, должны быть закончены строительные работы. Но ведь нужно еще и смонтировать оборудование. Об окончательном сроке сдачи важного объекта губернатор потребовала областные минстрой и минздрав доложить ей в течение недели.

На заседании Ассоциации, продолжила губернатор, поднимался еще ряд медицинских вопросов, в основном касающихся инфраструктуры. Как решить некоторые из них, понятно уже сегодня.