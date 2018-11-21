Жилья строим всё больше.

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры действует в регионе с 2015 года. За три года она претерпела шесть редакций. На сегодня уже почти половина социально значимых объектов стала доступна для инвалидов.

— Количество показателей значительно выросло. На сегодня «дорожная карта» включает в себя более ста тридцати мероприятий по объектам и услугам. По году общий объем финансирования около 49 миллионов, — сообщил на очередном заседании правительства области министр социального развития Сергей Мякишев.

Об итогах деятельности органов местного самоуправления и стратегических задачах развития Кировска доложил глава администрации муниципального образования Юрий Кузин.

С 2015 по 2017 год безработица снизилась с 4,3 до 2,7 процента. По прогнозу в 2018 году средняя зарплата в городе составит без малого 70 тысяч рублей. Власти поддерживают развитие малого и среднего бизнеса, развивают туризм. Так, в прошлом году Кировск посетило свыше 67 тысяч человек. Это на 18 процентов больше, чем годом ранее.

Вообще говоря, доклад был весьма объемным и продолжительным по времени. Так что ведущий заседание первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин не без иронии даже сравнил его со страничкой Кировска в «Википедии». На будущее он посоветовал Юрию Кузину больше докладывать правительству не о численности населения города и его расположении, а собственно, о работе, проделанной городской администрацией.

В менее формальной обстановке, общаясь с журналистами перед началом заседания, Юрий Кузин был более конкретен. В частности, затронул вопрос ликвидации последствий урагана, обрушившегося на Кировск в минувшие выходные:

— По устранению последствий урагана составлен план-график проведения работ. Те работы, которые можно было выполнить непосредственно после урагана, были выполнены. Восстановлено энергообеспечение жилого фонда. Получившие повреждения кровли будут восстановлены в полном объеме до 26 ноября. Это 36 объектов жилфонда и 8 объектов социальной инфраструктуры. В наибольшей степени пострадали те здания, которые были отремонтированы в 2016-2018 годах, что говорит о низком качестве проведения работ и, к сожалению, не должном уровне контроля со стороны подрядных организаций. Мы разбираемся в причинах. Гарантийный срок предполагает выполнение восстановительных работ за счет подрядных организаций. Необходимого количества металла для выполнения всех ремонтных работ не нашлось ни в Кировске, ни в Мурманске. Поэтому он закупается в Петербурге.

О результатах работы своего ведомства отчитался министр строительства и территориального развития Леонид Кан.

В течение последних шести лет в регионе отмечается положительная динамика ввода жилья в эксплуатацию. Всего с 2012 по 2017 год в строй введено 225,65 тысячи квадратных метров общей площади жилья. В 2017 году сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 58,78 тысячи квадратных метров. Мурманская область вошла в число регионов, которые выполнили свои обязательства по расселению аварийного жилья. За время реализации программы переселено свыше 3700 человек, возведено 47 домов жилой площадью 68,1 тысячи квадратных метров. С 2018 года продолжены мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда за счет средств регионального бюджета.

И.о. министра образования и науки Ирина Ковшира доложила о конкурсе на получение грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего образования

— Эта практика у нас пятилетняя. Есть результаты. Это и создание базовых школ естественно-научного и математического образования, это открытие информационно-библиотечных и инжиниринговых центров, мини-технопарков. В 2019 году планируется 13 проектов в школах и 4 проекта в детских садах, — сообщила она журналистам.