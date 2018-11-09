Вначале было слово. И слово было печатным…

В МГТУ прошла встреча студентов с генеральным директором ВЦИОМ Валерием Федоровым. Она состоялась в рамках проекта «Диалог на равных», придуманном года два назад в Федеральном агентстве по делам молодежи.

Идея заключалась в том, чтобы организовать встречи молодежи с людьми, которые уже чего-то добились в жизни. Пригласили в этот проект и Федорова. Нынешняя встреча для него уже восьмая или девятая.

Темой выступления стала роль общественного мнения в современной России. Впрочем, начал московский гость издалека. Он напомнил, что понятие общественного мнения зародилось в конце семнадцатого — начале 18 века. И первыми его выразителями были газеты. Они отражали мнение образованного меньшинства. Но затем журналисты стали сами его формировать, претендуя на роль властителей умов. Информационные технологии последних лет вообще спутали все карты. Собственно, распутывать их и призван ВЦИОМ, который общественное мнение изучает и анализирует.

Сам Валерий Федоров как персона медийная, безусловно, является человеком, к мнению которого прислушиваются, взглядами которого интересуются. Именно поэтому, воспользовавшись его приездом в Мурманск, журналисты поинтересовались, что он думает о ковдорской Гиперборее.

— Я слышал о ней, разговоров много, — ответил он. — Мне кажется, проект красивый, яркий. И таких проектов нужно больше. Когда в маленьком городе, где вся жизнь сосредоточена вокруг одного комбината, вдруг появляется какая-то большая, красивая, резонансная история, это, конечно, резко поднимает интерес самих жителей к своему родному краю и в потенциале создает возможности для развития туризма. У меня несколько знакомых уже съездили туда. Надеюсь, ваша Гиперборея будет развиваться и дальше.