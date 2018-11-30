Творчество как драйвер роста.

В Мурманске проходит II международный форум «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития». Он организован в рамках стратегического проекта Мурманского арктического государственного университета «Креативный город — территория развития». В нашем регионе идет формирование кластера северного дизайна. Новые проекты должны объединить промышленность, науку и творчество. Культура и искусство стало и одним из направлений в работе МАГУ — нашего опорного вуза.

Заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяна Русскова:

— У наших жителей многообразие интересов. Мы не можем быть только горнопромышленным или рыбохозяйственным регионом. Подрастает молодое поколение, которое выбирает разные направления деятельности. Мы бы хотели, чтобы и в нашем регионе молодежь могла найти приложение своим силам и интересам. Творческие индустрии скрашивают нашу полярную ночь и нашу северную жизнь. Творчество привносится во все сферы жизни, помогает жить интереснее, находить более эффективные подходы к реализации всевозможных направлений работы. Поэтому этот форум — мероприятие очень востребованное, к нему есть интерес и наших представителей, и международных.

Директор центра материальной культуры и дизайна Омского государственного технического университета Эмма Васильева:

— Давно занимаюсь креативными индустриями. Это то, что украшает и спасает нашу жизнь. Творчество в России — очень важная составляющая человеческого капитала. И его нужно развивать. Надо не нефть качать, а развивать человеческий капитал. Я второй раз на форуме, была в прошлом году. А два года назад была в Салехарде. Север меня манит. Это перспективная тема для нашей страны.

В программе форума значатся научно-технический семинар «Креативные и культурные индустрии арктических городов», дискуссионная площадка «Креативный год культурного туризма Заполярья», а также экспертная сессия «Арктическое искусство и дизайн», открытые лекции и мастер-классы.