Теплые отношения в холодном климате.

Специализированная международная сессия «Сотрудничество в Арктике» на площадке Мурманской международной деловой недели прошла вчера впервые. В ее работе приняли участие представители органов власти, дипломатических, научных и образовательных учреждений, бизнеса и общественных организаций из стран, являющихся традиционными партнерами Мурманской области по Баренц-региону, а также из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сессия приурочена к 25-летию со дня подписания Киркенесской декларации, положившей начало сотрудничества на севере Европы. За 25 лет своего существования Баренцев Евроарктический регион (БЕАР) утвердился в качестве эффективной площадки межгосударственного взаимодействия. Как отметил заместитель директора Второго Европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Петрович, формат БЕАР дал его странам и регионам-участникам внушительное количество практических результатов.

— Взаимодействие в Баренцевом регионе обладает стойким иммунитетом к перепадам международной конъюнктуры. Вести хозяйственную деятельность в суровых климатических условиях возможно только благодаря общим усилиям. И сегодня важно не только оценить достигнутые результаты и накопленный опыт, но и постараться заглянуть за горизонт, наметить вехи дальнейшего сотрудничества, — сказал дипломат.

Сегодняшнюю встречу, по словам Сергея Петровича, МИД России рассматривает как первый шаг к созданию высокого форума БЕАР — «Баренцева Давоса». В контексте развития Совета БЕАР российская сторона видит потребность в разработке инструментов собственного проектного финансирования.

Говоря о Мурманской области как территории арктического сотрудничества, губернатор Марина Ковтун подчеркнула, что для приграничного арктического европейского региона России устойчивое развитие немыслимо без международного сотрудничества. Добрососедские связи области в Баренцевом регионе затрагивают практически все грани жизни — от экологии, рыболовства, транспорта и туризма до образования, охраны здоровья, культуры и спорта.

— Оглядываясь на пройденный нами путь, можно оценить колоссальный объем работы, который лег в основу современного образа жизни на Севере. Сегодня для жителей Мурманской области, в особенности для молодежи, абсолютно привычны такие явления, как «Поморская виза» и регулярные поездки к соседям в Киркенес, Рованиеми и Хапаранду, доступность языковых курсов, возможность учебы и стажировки в образовательных организациях Скандинавии и России по программам обмена и многое другое, — сказала Марина Ковтун.

Так, уже 10 лет реализуется уникальный проект «Российско-норвежская школа». Визитными карточками Баренцева региона стали такие события в сфере культуры, как «Дни Северных стран», «Птица Баренц» и кинофестиваль «Северный характер». Во всем мире нет ничего подобного нашей ежегодной «Лыжне Дружбы», где трасса состязаний проходит по территории трех государств.

В прошлом году был открыт 16-километровый реконструированный участок автодороги Мурманск-Никель-Киркенес с российской стороны и реконструированные 10 километров автодороги Хессинг — госграница с тоннелем с норвежской. Работы велись параллельно. Так что Россия и Норвегия в прямом смысле двигались навстречу друг другу. 1 ноября был подписан грант-контракт на реализацию крупного инфраструктурного проекта — «Обустройство и ремонт автомобильной дороги Кола-Верхнетуломский-Лотта.

Наличие подобного опыта и надежных отношений с зарубежными партнерами служит для Мурманской области весомым преимуществом, особенно в контексте исполнения поставленных Президентом России Владимиром Путиным задач по увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта и экспорта услуг, заявила Марина Ковтун. По мнению главы региона, перспективно направление экспорта услуг, особенно туристических. Позитивный опыт есть, например, в морском арктическом туризме. В результате реализации проекта «Арктическая гавань» в порту Мурманск появился современный пассажирский терминал с 72-часовым безвизовым режимом для круизных судов и паромов. Компания «Хуртигрутен» начала продажи на 2019 год 15-дневных круизов по маршруту Тромсе-Мурманск-Земля Франца-Иосифа -Мурманск-Скарсвог-Тромсе.

Председатель Баренцева Регионального Совета Рагнхильд Вассвик, представляющая Норвегию, отметила заметную роль Мурманской области в продвижении идеи сохранения арктической зоны как зоны мира и диалога.

— Нам нужно сплотиться и быть вместе, работать во имя партнерства и благополучия в Баренцевом регионе. Несмотря на холодный климат и большие расстояния, нас связывают самые теплые отношения, — сказала она.

Кстати, если говорить о Норвегии, то в этом году у нашей области и страны соседки свой юбилей. Первые шаги к сотрудничеству были сделаны ровно тридцать лет назад, в далеком нынче 1988 году.

С приветственным словом к участникам форума обратились также главы дипломатических представительств Норвегии (генеральный консул Эрик Сведал) и Финляндии (консул Сари Кантола) в Мурманске.

В ходе состоявшейся дискуссии участники обсудили широкий круг аспектов международного и межрегионального взаимодействия в Арктике. На повестку дискуссии были вынесены такие вопросы, как значение международной компоненты в развитии Арктики, особенности реализации трансграничных проектов в высоких широтах, наиболее эффективные практики международной кооперации, влияние освоения арктических территорий и развития инфраструктуры Северного морского пути на процессы международной торговли, туризма, миграции и расширения транспортного коридора «Запад-Восток» и другие.