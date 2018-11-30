Оттолкнутся от причала.

— Сегодня мы рассмотрим результаты разработки мастер-плана развития Териберки и план следующий год. Мы решили уйти от разработки каких-то стратегических документов и в 2019 году сделать практические вещи. Утверждена Федеральная целевая программа по развитию туризма на 2019-2025 годы. В первой половине 2019 года мы планируем разработать проектную документацию по созданию на территории старой Териберки набережной и причалов. Мы провели несколько встреч с бизнесом, который работает в Териберке. К сожалению, пока, несмотря на большой туристический поток, бюджет Териберки от этого не получает ничего. И наша задача, чтобы у предпринимателей был стимул официально регистрироваться и платить налоги в местный бюджет, чтобы бюджет имел какую-то базу для развития инфраструктуры. Шаг к развитию инфраструктуры — причал и набережная. Надеемся, что с помощью ФЦП за 2020 год эти объекты будут созданы, — сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова перед началом очередного заседания проектного комитета по разработке мастер-плана развития Териберки.

Мастер-план, как сказала заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Татьяна Русскова, готов. Для его реализации разработана программа. Она включает семь разделов. В их числе подготовка градостроительной документации, развитие туристской инфраструктуры (строительство гостиниц, кафе), поддержка инициатив местного малого и среднего бизнеса, формирование в селе территориального кластера (это необходимо для получения федерального финансирования через ФЦП), мониторинг выполнения поставленных задач и так далее.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат предложил включить в программу пункт по сносу ветхих и аварийных домов. Таких строений в селе было 33. Дюжина уже снесена, три сгорели. Осталось еще 18 объектов. Этот вопрос требует более детального согласования с минстроем региона.

Главной проблемой села, конечно, остается труднодоступность. Но строительство новой дороги — отдельный разговор. Ее возведение обойдется в миллиарды рублей.