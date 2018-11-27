Охватят чуть не сто процентов.

Готовность региона к переходу на цифровой формат телевизионного вещания власти обсудили вчера на оперативном совещании в правительстве области. Отключение аналогового вещания произойдет в феврале-июне будущего года.

15 ноября на заседании Правительства России этот вопрос, напомнила ведущая заседание губернатор Марина Ковтун, рассматривался в масштабах всей страны. В своем вступительном слове премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что работа по созданию сети цифрового эфирного телевещания заняла около десяти лет. Это был согласованный почти 120 странами процесс, начатый в 2006 году. С тех пор все европейские страны уже завершили переход на «цифру». В России по причине ее огромной территории эта работа была более сложной.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков сообщил, что в рамках реализации программы в стране построено более 5 тысяч объектов цифрового телевидения, 98,5 процента населения России уже может принимать программы цифрового эфирного вещания. Сейчас для большинства зрителей это десять каналов. Но уже до конца года по всей стране будет запущен второй пакет программ, и их общее число вырастет до двух десятков. Вещание этих пакетов гарантируется государством, и за него не взимается абонентская плата.

Оставшиеся полтора процента населения также смогут смотреть цифровое телевидение, но не эфирное, а спутниковое. Гражданам, проживающим на территориях, которые не покрывает эфирное вещание, будет предоставлена скидка на приобретение необходимого оборудования.

— Отключение аналогового наземного эфирного вещания пройдет поэтапно, с 11 февраля по 10 июня 2019 года. Органам исполнительной власти субъектов Федерации рекомендовано принять ряд мер в рамках подготовки к переходу, — сказала Марина Ковтун.

Напомним, первоначально предполагалось, что отключение аналогового вещания пройдет уже в январе. Однако сроки продлили. О том, насколько готова к переходу на «цифру» наша область, доложил председатель комитета по развитию информационных технологий Тимур Лапин.

В Мурманской области, сообщил он, работа по информированию населения активно ведется с весны текущего года. Правительством региона совместно с органами местного самоуправления и сотрудниками подведомственных организаций при активном содействии Мурманского ОРТПЦ организована информационная кампания, направленная на доведение информации о переходе на цифровое эфирное телевещание до всех жителей области.

В ряде муниципалитетов проведены конкурсы, связанные с этой темой, победителям которых вручены в качестве приза цифровые приставки. Призы предоставлены Мурманским ОРТПЦ.

В рамках адресной государственной социальной помощи оказывается поддержка малообеспеченным гражданам. Кроме того, работники учреждений социальной сферы принимают активное участие в информировании пожилых и одиноко проживающих граждан о переходе на цифровое телевещание. Эта работа проводится во всех городах и районах области.

— Сейчас принято говорить о лучших практиках. Считаю необходимым отметить работу, организованную Оленегорске, — продолжил Тимур Лапин. — Администрация города скоординировала свою работу с социальными работниками, СМИ, управляющими компаниями, общественниками. Информация размещена на стендах, в МФЦ, на экране на центральной площади города, на квитанциях за коммунальные услуги. Постоянно выходят публикации в местных печатных СМИ, тема активно обсуждается в социальных сетях, создан соответствующий раздел на сайте администрации. Волонтеры выявляют тех, кто по каким-то причинам еще не перешел на просмотр телепрограмм в цифровом формате.

В середине декабря, как сообщил докладчик, состоится официальный запуск объекта цифрового эфирного телевещания в поселке Видяево. В силу объективных обстоятельств этот объект стал последним строящимся не только в Мурманской области, но и на всей территории Российской Федерации. После его запуска охват населения Мурманской области цифровым телевещанием приблизится к ста процентам.