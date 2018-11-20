Мусор распределят по фракциям.

Обращению с отходами был посвящен прошедший на Кольской АЭС круглый стол. Обсуждаемые вопросы касались не только коммунальных, но и отчасти радиоактивных отходов, а также отходов первого и второго классов опасности. И все же главным «виновником торжества» стал именно бытовой мусор.

— С 1 января мы запускаем в работу регионального оператора. Комплекс по обращению с отходами уж введен в промышленную эксплуатацию, получены все необходимые разрешения. На площадке города Полярные Зори уже в будущем году мы планируем запустить элементы раздельного сбора ТКО. Это очень важно и востребовано населением, но к этому надо готовиться. Две фракции раздельно собирать точно сможем, — сказал заместитель губернатора Евгений Никора.

Площадку КАЭС для совещания выбрали не случайно. Здесь накоплен серьезный опыт по обращению с отходами, пожалуй, всех видов.

— Мы продолжаем совершенствовать свою программу по обращению с радиоактивными отходами. Кольская АЭС сейчас обладает всем необходимыми установками по их утилизации и подготовке к долговременному захоронению. Если говорить о ЖРО, то наша технология позволяет более чем в сто раз уменьшить их объемы, а остальную часть, вернее, 99 частей мы переводим в состояние обычных, не радиоактивных отходов, — сказал директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Госкорпорация «Росатом» готовится стать национальным оператором по обращению с отходами 1 и 2 классов опасности. К ним относятся, например, фтороводород, соли свинца, фенол, хлороформ, серная кислота, селен, сероводород, барий, формальдегид и другие токсичные вещества и соединения.

Инициатива Росатома сейчас рассматривается в Правительстве России.

Отлично обстоят дела на КАЭС и в плане обращения с коммунальными отходами. Здесь ведется их раздельный сбор по пяти фракциям — пластику, бумаге и так далее.

В целом в Мурманской области шаги к переходу на раздельный сбор ТКО все более заметны. Так, в регионе действует фирма, занимающаяся вторичной переработкой полимерных отходов. Но предприятиям, конечно, удобнее сдавать все виды отходов, что называется, в одни руки. Можно предположить, что этот вопрос будет решен после начала работы национального оператора.