Лед треснул, инвестиции пошли.

Нефти нет, газа тоже. Зато имеется незамерзающий порт — всегда открытые ворота в приполярные широты. Еще есть атомные ледоколы и развитая инфраструктура. На севере России Мурманская область занимает особое место. И на проходящем в эти дни в столице федеральном форуме «Дни Арктики в Москве» о нашем регионе говорили немало.

На «пленарке», как водится, начали с общих вопросов. В Арктике много проектов уже запущено, еще больше планируется. Совершенно иное значение приобретает Северный морской путь, который доказывает свою перспективность и оправдывает звание национальной транспортной артерии. Уже понятно: когда все проекты начнут работать в полную силу, это изменит саму логистическую цепочку и экономику России. Раньше транспортные потоки шли с севера на юг. По новой схеме они прямо с севера коротким и удобным путем двинутся по всему миру.

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии России:

— Много чего будет сделано в части геологоразведки, открытия новых месторождений. Я убежден, что мы будем развивать наши технологии в Арктике. Мы покажем всему миру то, чем мы уже сегодня можем гордиться. Идей много, люди есть, хватило бы сил. Но у меня внутри есть уверенность, что мы будем в Арктике лучшими.

Александр Цыбульский, губернатор Ненецкого автономного округа:

— В арктическую зону включен целый набор регионов. И первое, что, как мне кажется, правильным было бы определить уже сейчас, — это те критерии, по которым регионы относятся к арктической зоне. Мне кажется, у нас смешивают понятия Крайнего Севера и арктической зоны. Крайний Север — это территории, которые известны нам столетия, с определенными, весьма суровыми природными условиями. Арктическая зона — это, скорее, понятие сугубо экономическое. Это те регионы, которые могут в первую очередь дать добавленную стоимость для развития Севморпути. И которые к нему непосредственно прилегают. Поэтому мое мнение: эти два понятия должны быть разведены. И арктическая зона — это предмет особого регулирования с точки зрения развития экономики и правовой базы. В советские времена были понятные мегапроекты с очень высокой рентабельностью, которые надо было быстро запускать. Для этого нужны были люди. Чтобы привлечь туда трудовые ресурсы из других регионов, государство предлагало гражданам льготы и коэффициенты к заработной плате. Сегодня исходные условия поменялись. Сегодня другая проблема: есть много крупных проектов, которые запущены и функционируют на территории арктической зоны. Они с каждым годом автоматизируются, высвобождается большое количество трудовых ресурсов. И стоит задача, где их трудоустроить…

Далее в пересказе. У нас рыночная экономика. Мы не можем сказать от имени государства: эти люди должны работать, несмотря на то, что бизнесу их услуги обходятся за счет «полярок» вдвое дороже. Это объективная реальность. Бизнес всегда стремится снизить издержки. И получается, что люди, живущие на Севере, становятся менее конкурентоспособными.

Обозначил Цыбульский и еще одну проблему: было предложено развивать арктическую зону через формирование опорных зон. Это, по сути, идея проектного управления вокруг минерально-сырьевых центров отдельных регионов. Сегодня, по его мнению, стало понятно, что подобная схема невозможна для развития макрорегиона в целом. Нужна очень глубокая межрегиональная кооперация. Все субъекты, выходящие к Севморпути, обладают одними и теми же конкурентными преимуществами и имеют схожие проблемы. И если сегодня каждый будет лоббировать свой проект, у федерального центра не хватит средств на поддержку их всех одновременно.

Поэтому, как считает губернатор НАО, очень хорошо, что Минприроды сейчас заняло активную позицию в этом вопросе и готово координировать деятельность в Арктике, чего не хватало ранее. Нужна четкая стратегия развития всего Северного морского пути. А затем уже нужно выстраивать стратегию специализации регионов, учитывая их роль в этом общем процессе.

Позицию Цыбульского поддержал и его коллега с Ямала. На сегодня это один из наиболее промышленно развитых регионов Крайнего Севера. По итогам прошлого года 72 процента всех инвестиций в российскую Арктику были сделаны в проекты именно на этом полуострове. Общая сумма превысила триллион рублей.

Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа:

— Все знают о проекте Ямал-СПГ. Он известен, как арктическая звезда, которая вспыхнула в безмятежном спокойствии Арктики, пробудила здесь все. Лед треснул, инвестиции пошли. И через пару недель мы запустим третью очередь проекта. Действительно, триллион рублей. Мы два года держим эту планку. Немыслимые цифры для многих регионов. Частная компания вместе с иностранными партнерами решилась на амбициозный проект в Арктике, в необычайно сложных условиях. И государство пошло навстречу. Выполнило свою роль, обеспечив базовую инфраструктуру, судоходный канал, ледозащитные сооружения. В масштабах всего проекта это составило пять процентов от инвестиций. Проект оценивается почти в два триллиона рублей. Из них государственных вложений порядка ста миллиардов. В результате 55 регионов страны получили заказы, десятки тысяч рабочих мест были созданы по всей России. Вся логистика пошла через Архангельск и Мурманск…

Любви к теме Арктики, как считает Артюхов, сейчас много, а вот специалистов не хватает.

В Мурманске, хочется надеяться, профессионалов достаточно. Здесь начинается Северный морской путь. Отсюда уходят в Арктику атомные ледоколы. Сегодня в эксплуатации находятся четыре. По новому проекту строится их следующее поколение. В ближайших планах создание еще более мощного атомохода «Лидер». К его созданию на дальневосточной верфи «Звезда» должны приступить уже в 2020 году, со сдачей в эксплуатацию в 2027-м. Всем известно: атомная энергия — самая «зеленая» в мире. Хотя с накопленным за время проб и ошибок наследием еще придется повозиться.

Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» — директор Дирекции Северного морского пути:

— Сегодня мы впервые утилизировали атомный ледокол. Речь о «Сибири». Утилизировали наиболее экономичным способом — извлечением атомной установки. Уже два года плавтехбаза «Лепсе» находится на судоремонтном заводе «Нерпа». И в следующем году мы приступим к вывозу оттуда топлива, а еще года через два блок-упаковка отправится в Сайда-Губу и будет абсолютно безопасна. Второй большой проект для Кольского полуострова по ликвидации ядерного наследия — вывоз отработанного ядерного топлива из губы Андреева. Мы к этой задаче приступили. И через несколько лет ее решим.

Главные северные ворота России — Мурманский морской торговый порт. Его экологическая программа получила международный сертификат.

Денис Илатовский, заместитель генерального директора — директор по логистике СУЭК, председатель совета директоров АО «Мурманский морской торговый порт»:

— Это один из трех наших портов. Уголь, конечно, не самый зеленый вид топлива, хотя когда-то это были растения. Вопрос экологической защиты перевалки угля в принципе довольно легко решаемый. Нужно просто слушать указания Минприроды и Минтранса, которые поручили использовать лучшие передовые технологии. Мы посмотрели по всему миру, что можно внедрить. И интенсивно, в хорошем темпе начали двигаться вперед. За последние два года на все наши угольные порты потратили примерно 4,2 миллиарда рублей. Из которых Мурманск получил примерно 1,8 миллиарда за 2017-2018 годы. За эти деньги снизили вредные выбросы в четыре раза. А в перспективе снижение будет раз в десять. То есть мы пока прошли около половины пути. Просто мы еще не все успели сделать. Мы установили шестиметровые бетонные стенки, которых нет ни у кого в стране. Это подпорные стенки, фактически ограждение склада. Склад считается закрытым, если он огражден с четырех сторон. Даже крыша не нужна, потому что пыление практически прекращается. Установлены 14 снежных пушек на высоте от восьми до двенадцати метров по всему периметру. Мы орошаем весь склад угля. Есть некоторые ноу-хау в элементах пересыпки. На них установлены защитные кожухи и водяная завеса, которые позволяют погасить все пыление в пределах этой самой пересыпки. Уже приступили к установке пылезащитной стенки длинной два километра и высотой двадцать метров. Так что со временем порт будет, наверное, даже чище, чем улицы города.

Об экологии, правда, уже своего региона, говорил и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Генеральная уборка уже прошла на Земле Франца-Иосифа.

Около 150 миллиардов рублей, как сообщил вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО «ГКМ «Норильский никель» Владислав Гасумянов, компания вложит в свой «серный проект». В результате выбросы диоксида серы в Норильске снизятся на 75 процентов. А в Мончегорске запущено новое кобальтовое производство. Причем тоже с акцентом на экологию — гидрометаллургическое.

Не забыли на форуме и о коренных народах Севера.

Дмитрий Кобылкин:

— Мы должны так развиваться в Арктике, чтобы не навредить ее истинным хранителям. Это наша российская фишка, которая многим странам оказалась не по плечу. Многие коренные жители Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока трудятся сегодня на различных площадках, вовлечены во властные структуры, формируют законодательную базу. И это очень важно. Это принципиально.

(на снимке вверху: выступает Дмитрий Кобылкин.)