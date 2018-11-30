Когда критичность — норма.

— Оба реактора достигли критичности, проведены теплотехнические испытания. Они полностью подтверждают проектные характеристики. В настоящее время мы готовим к пуску турбинные установки. Мы не будет выдавать электроэнергию в сеть, а привезем сюда нагрузочное устройство, которое позволит нагрузить турбогенераторы на мощность больше номинальной, — заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» Павел Ипатов рассказал журналистам о работах, которые ведутся на плавучем атомном энергоблоке (ПЭБ) «Академик Ломоносов» (на снимке он — у причала ФГУП «Атомфлот» в Мурманске).

В Мурманске предстоит провести полный комплекс испытаний ПЭБ, подтвердить характеристики безопасности, эффективности и надежности. В начале будущего лета энергоблок поставят в док и покрасят. А в августе-сентябре он должен уйти к месту работы в Певек.

Вопросам обеспечения противопожарной защиты ПЭБ было посвящено совещание на ФГУП «Атомфлот». В Заполярье прибыл первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. Как он сам выразился, цель визита — сверить часы в плане подготовки к эксплуатации уникального объекта в Певеке.

— Это не первая встреча МЧС России и Росэнергоатома. Опыт работы на атомных объектах у нас есть. С точки зрения технологии ПЭБ нам понятен. Но нужно решить много организационных вопросов, — сказал Александр Чуприян представителям СМИ.

В Певеке будет создана специализированная пожарная часть, которая займется охраной плавучей атомной теплоэлектростанции (в нее войдет ПЭБ и необходимая береговая инфраструктура). Кадры пожарных пока не набраны. Штатное расписание составят в будущем году. Работа будет вестись вахтовым методом. Сейчас идет строительство здания будущей СПЧ в Певеке, закупается адаптированная к суровым условиям Чукотки техника.