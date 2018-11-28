Мурманская область заняла 30-е место в рейтинге поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Подведены итоги рейтинга регионов по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций на рынок социальных услуг и внедрения конкурентных способов оказания госуслуг в социальной сфере. По итогам прошлого года Мурманская область вошла в перечень «регионов-кандидатов на лидерство», заняв 30-ю позицию. Об этом на оперативном совещании в правительстве области сообщила министр экономического развития Елена Тихонова.

Подобный рейтинг составлен впервые. В оценку включены десять показателей. Они отражают динамику числа организаций этого сектора, отраслевую работу социальных ведомств, налоговые преференции для социально ориентированных НКО и жертвователей, объемы финансирования инфраструктуры поддержки некоммерческого сектора, работу на муниципальном уровне.

— Из 85 субъектов Российской Федерации Мурманская область заняла 30-е место, находясь в клубе «регионов-кандидатов на лидерство» (с 15 по 31 место), — сообщила Елена Тихонова. — Всего групп пять: регионы-лидеры, регионы — кандидаты на лидерство, регионы со средним уровнем, регионы, делающие первые шаги к успеху и регионы с наибольшим потенциалом роста.

По некоторым показателям, как отметила министр, мы заняли весьма высокие позиции. Так, по удельному весу негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве таких организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации, мы на седьмом месте. Лидеры здесь Башкирия — 77,11 процента, Ханты-Мансийский автономный округ — 71,81 процента и Пермский край — 60 процентов. В сфере социального обслуживания у нас фиксируется ежегодное кратное увеличение как числа негосударственных поставщиков услуг, так и объема возмещения затрат им.

На пятнадцатом месте мы по доле муниципальных районов и городских округов, реализующих меры по поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных программ по поддержке малого и среднего бизнеса. Позиция также довольно высокая.

— Это говорит о том, что в направлении развития инфраструктуры поддержки для негосударственных организаций, работающих в социальной сфере, мы делаем стремительные шаги вперед, так как исходим из того, что предметная помощь в укреплении позиций таких организаций станет локомотивом положительных изменений почти по всем показателям рейтинга, — подчеркнула Елена Тихонова.

— Я особо хочу подчеркнуть, что речь не только о финансовой и имущественной поддержке, но и том, как сделать рынок социальных услуг более открытым для общественных организаций и бизнеса, — отметила ведущая заседание губернатор Марина Ковтун. — Поэтому прошу внимательно проанализировать рейтинг и выработать дополнительные меры, чтобы как минимум сохранить, а лучше всего поднять нашу позицию в нем.