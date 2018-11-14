Какой длины должна быть борода у полярника?

Восемь миллиметров и не микроном больше! Так считает Герой России, почетный полярник Михаил Малахов. Аргументы следующие: если борода длиннее, на ней оседает лед. А это лишняя трата энергии организма. А Михаил Малахов, между прочим, врач по профессии. Но вот бородачи Виктор Боярский, председатель Полярной комиссии Русского географического общества, и Владимир Чуков, заслуженный путешественник, член всего и вся, что хоть как-то связано с Арктикой, насчет длины бород с ним не согласны. И несогласие это растет прямо у них на лицах.

О длине бороды люди-легенды спорили вчера на IV международной конференции «Полярные маршруты Арктики». Насчет всего остального они и их коллеги, похоже, солидарны. Да, героика экспедиций ушла в прошлое, но осталась серьезная и важная работа. Арктика загрязняется и милитаризуется. Это проблемы. Но красоты ледяного региона — неиссякаемый источник для развития туризма. Впрочем, туризм здесь особый. Поэтому обсудили полярники и принципы адаптации человека в Арктике. Затронули участники дискуссии и роль Мурманской области в освоении региона.

Губернатор Марина Ковтун:

— Мы принимаем эту конференцию на правах главных российских ворот в Арктику, стартовой точки основных полярных маршрутов нашей страны и в первую очередь — Северного морского пути. Арктическая повестка меняется очень быстро — от идей до практической реализации конкретных проектов. На наших глазах строятся новые атомные ледоколы, идет разведка и добыча углеводородов на шельфе и побережье северных морей, стремительно растет грузооборот Севморпути. В этих грандиозных процессах Мурманская область играет важную роль логистического центра и опорной базы освоения Арктики.

Президент Ассоциации полярников Мурманской области Геннадий Казанин:

— Сегодня для нашей ассоциации особый день. У нас пятилетний юбилей. Конференция проводится в четвертый раз, и она стала активной деловой площадкой для обмена мнениями. Она способствует достижению поставленной цели — сделать Мурманскую область стратегическим центром развития Арктической зоны Российской Федерации.

В прошлом году на региональном уровне началось развитие детского арктического движения. Опора — на систему государственно-частного партнерства между ведущими работодателями и образовательными учреждениями Мурманской области. Осенью 2017 года был инициирован долгосрочный сетевой образовательный проект «Юный полярник». На базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» создан клуб «Юный полярник», объединяющий школьников 12-17 лет, интересующихся Арктикой, ее географией, экологией, историей освоения и перспективами развития. Дальнейшим шагом станет создание в городах региона сети муниципальных Клубов юных полярников при активном участии молодежного отделения Ассоциации полярников Мурманской области.

Особенностью конференции стала расширенная сеть лекций для студентов и учащихся Мурманской области, где молодое поколение смогло напрямую пообщаться с такими знаменитыми полярниками, как Виктор Симонов (российский путешественник, полярный гид), Виктор Боярский (член совета Ассоциации полярников России, председатель Полярной комиссии Русского географического общества), Михаил Малахов (Герой России, почетный полярник, председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества), Владимир Чуков (путешественник, директор экспедиционного центра «Арктика»).

Также в рамках конференции состоялась презентация издательства «Паулсен» — единственного в России книжного издательства, специализирующегося на выпуске документальной, художественной и научно-популярной литературы об Арктике и Антарктике. За свою историю издательство выпустило более сотни уникальных книг, посвященных научным исследованиям в полярных регионах, истории географических открытий, освоению северных территорий, жизни коренных народов.

Михаил Красноперов, Кристиан де Марлиав, Виктор Боярский, Михаил Малахов.