Гори всё огнем?

Реформу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) власти региона обсудили на заседании совета по проектной деятельности, которое провела губернатор Марина Ковтун.

— Решение о запуске проекта принято в начале текущего года. Паспорт подготовлен министерством энергетики и ЖКХ, — сказала глава региона.

Общий объем финансирования проекта составит 1,34 миллиарда рублей. Деньги пойдут на проектирование и строительство объектов по обработке и размещению ТКО, а также на информационно-разъяснительную работу.

— Особенность реформы в том, что столь существенные изменения в сфере обращения с отходами реализуются у нас впервые. Важна и их социальная значимость, — сказал начальник управления министерства энергетики и ЖКХ Дмитрий Латышев.

Проект должен быть реализован до конца 2021 года. Предстоит построить десять объектов обращения с ТКО. Речь идет о станциях по перегрузке и сортировке отходов. В результате предварительной обработке должны подвергнуться более 56 процентов ТКО.

— В соответствии с проектом мы должны в этом году ввести в эксплуатацию первые три объекта, — сказал заместитель губернатора Евгений Никора. — Один из них, самый крупный, уже сдан. До конца года будут введены объекты в Александровске и Североморске. В следующем году к ним прибавятся еще два, а в 2020 году — четыре. Главные задачи, которые при этом решаются, — создание в регионе современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, постепенный переход на их раздельный сбор. Это серьезный процесс. Мы у себя в квартирах будем собирать мусор раздельно, затем выбрасывать его в разные контейнеры. Его будут раздельно вывозить и отбирать полезные фракции. Подобный переход должен быть совершен к 2021 году. А начать уже в будущем году мы планируем с города Полярные Зори. Пока это обсуждается. Хотел бы подчеркнуть, что не стоит ждать каких-то быстрых, революционных изменений. Процесс очень сложный.

Важно, конечно, и то, как нововведения скажутся на размере платы для населения за вывоз мусора. Тариф пока не установлен. Ясно одно: граждане будут платить в зависимости от числа проживающих в квартире людей. Предприниматели — по нормативу.

— Насколько это серьезная сумма? — поинтересовалась губернатор.

Как пояснил Евгений Никора, все это сейчас просчитывается. Чтобы малый бизнес не попал на непомерные платежи, возможен и вариант учета выбрасываемого им мусора по факту. Но тогда придется заводить собственный контейнер.

Еще одно важное направление грядущей реформы, отметил Евгений Никора, — вовлечение в хозяйственный оборот полезных фракций ТКО. Стратегия Мурманской области направлена на то, чтобы как можно больше горючих коммунальных отходов направлялись на отопление. Подбор технических решений для этого идет очень сложно.

— Технологии есть, — сказал Евгений Никора. — Но важно понять: мы не будем переходить на сжигание ТКО, если для потребителя это обойдется дороже, чем мазут. Сжигать можно уже сейчас. Вопрос в том, сколько будет стоить гигакалория.