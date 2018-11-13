Дорогу «зеленой» энергетике!

Программу VII Мурманской международной деловой недели вчера открыла выставка-конференция «СевТЭК» — традиционная площадка встречи представителей энергетической отрасли, органов власти и инвесторов.

— Репутация «СевТЭК» росла из года в год как мероприятия, которое носит деловой и практический характер, — сказала губернатор Марина Ковтун, открывая форум. — Энергетика — основа жизнедеятельности в Арктике. Топливно-энергетический комплекс Мурманской области и Арктической зоны в целом нуждается в глубокой модернизации. Это задача огромной важности.

— Наряду с крупными игроками на рынке энергетики здесь присутствуют представители компаний из разных секторов экономики, так или иначе связанных с ТЭК и ЖКХ. Проведение этой выставки у нас имеет особое значение. Мы мазутозависимый регион. И инновационные технологии помогут решению этой проблемы, — сказал председатель областной думы Сергей Дубовой.

На полях «СевТЭК» правительство области и ПАО «Энел Россия» заключили соглашение о сотрудничестве, предметом которого является реализация инвестиционного проекта по строительству в Кольском районе ветропарка мощностью 201 мегаватт. Ветровая электростанция будет располагаться вдоль дороги Мурманск — Туманный — Териберка. Объем инвестиций, необходимый для реализации проекта, составляет 273 миллиона евро. Свои подписи под документом поставили губернатор Марина Ковтун и генеральный директор компании Карло Палашано Вилламанья.

— Подписание соглашения — важный этап. До этого мы прошли серьезный путь. На сегодня проектирование закончено, проведены общественные слушания в поселке Туманный. На повестке дня прохождение госэкспертизы. Проект должен быть полностью реализован в 2021 году. Таким образом, Мурманская область становится регионом, где будет вырабатываться «зеленая», возобновляемая энергия, — сказала губернатор Марина Ковтун.

— Мы подписали соглашение сейчас, но мы давно совместно работаем над этим проектом. Он будет очень привлекательным для региона, — сказал Карло Палашано Вилламанья.

Актуальные вопросы тесно связанных энергетического и коммунального комплексов региона обсудили участники деловой сессии «СевТЭК».

— Сегодня региональной энергетике именно в условиях Крайнего Севера необходим прорыв во внедрении передовых наукоемких технологий в сфере коммунального комплекса, освоении принципиально новых интегральных подходов к стратегическим и инвестиционным аспектам модернизации энергетической инфраструктуры, а также в развитии «зеленой» энергетики. Все это будет способствовать достижению позитивных энергетических трендов, обеспечит устойчивое динамичное развитие региона и улучшение качества жизни людей, — сказал заместитель губернатора Евгений Никора.

Один из практических шагов к этому — соглашение о сотрудничестве между правительством области и ПАО «Ростелеком» в сфере реализации проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Документ подписали Евгений Никора и директор Мурманского филиала компании Ольга Шаньгина.