Бюджету экономия, бизнесу доходы.

Развивать производственную и социальную инфраструктуру исключительно за счет государства (читай — бюджетных средств) невозможно. С другой стороны, в ряде регионов для бизнеса не всегда имеются проекты, куда можно вложить деньги. И эти свободные средства он готов задействовать в проектах в других субъектах РФ, объединив свои интересы с интересами государства. Таков вкратце механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). Впрочем, просто все только на словах. На практике свести вместе инвесторов, авторов идей и органы власти совсем непросто.

Как это лучше сделать — вчера обсудили участники инвестиционной сессии проектов ГЧП. Она состоялась в Мурманске в рамках проходящей в регионе международной деловой недели.

Генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Вадим Уланов на правах одного из организаторов мероприятия сообщил журналистам следующее:

— Государственно-частное партнерство давно является эффективным инструментом для привлечения инвесторов. Год назад наша корпорация приняла вызов: создать у себя центр компетенция ГЧП и запустить его в тестовом режиме, чтобы понять, работает этот инструмент в нашей структуре или нет. И мы увидели, что это достаточно привлекательная история. Но это и серьезная социальная ответственность, потому что речь идет об инфраструктурных объектах. Сегодня пригласили инвесторов, консультантов — людей, которые знают, что такое ГЧП, и могут рассказать об этом другим.

В качестве конкретного примера такого партнерства Вадим Уланов привел строительство крытого катка на улице Орликовой в областном центре. Документы на этот интересный проект готовила Корпорация. Скоро появится инвестор. В ближайшее время начнется строительство объекта.

— ГЧП в Мурманской области является работающим дееспособным инструментом, — сказал заместитель губернатора Евгений Никора. — У нас есть уже реализованные проекты. Я напомню, что проект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) является крупнейшим в Заполярье в сфере ГЧП. Концессия по созданию технопарка в Междуречье и других объектов по обращению с ТКО была заключена в 2013 году. Объект в Междуречье уже введен в эксплуатацию. Проекты ГЧП на территории Мурманской области связаны также с теплоснабжением. Котельная в поселке Лейпи Ковдорского района уже сдана. Строится котельная в Умбе Терского района. Можно также вспомнить гондольно-кресельный подъемник в Кировске, готова документация на строительство крытого ледового катка в районе улицы Орликовой в Мурманске. Мы смогли привлечь туда федеральные деньги. Это бывает не так часто. Ну а крупнейший по объему финансирования проект, конечно, связан с Лавной, Мурманским транспортным узлом. И привлеченные туда средства федерального бюджета позволяют говорит о том, что и правительство Российской Федерации уверено в необходимости его реализации, верит в его результативность.

— Мы были одним из организаторов обучения инструментам ГЧП представителей органов власти Мурманской области. Программа продлилась с июня по октябрь, были привлечены лучшие эксперты со всей России. По результатам обучения сформированы концепции конкретных проектов. И сегодня их представят потенциальным инвесторам. Думаю, будет продуктивная дискуссия, — рассказал заместитель директора Национального центра ГЧП Артем Володькин.

Участники инвестиционной сессии обсудили проекты строительства нового хирургического корпуса областной больницы, модернизацию системы теплоснабжения Заполярного, строительства в регионе ряда других социально значимых объектов.

Во второй половине дня в формате круглого стола своим опытом с северянами, занимающимися вопросами ГЧП, поделились их коллеги из других регионов страны.