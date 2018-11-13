Аукционы — это крах отрасли.

В Мурманске прошел круглый стол «Реформирование исторического принципа распределения квот на вылов водных биоресурсов». В нем приняли участие представители органов государственной власти региона, ученые и сами рыбаки.

Предметом разговора стала инициатива антимонопольной службы по корректировке исторического принципа распределения квот. Речь идет о выставлении их части на аукционы. На первом этапе на торги попадут 50 процентов квоты на камчатского краба. Но в перспективе речь может пойти и о квотах на рыбу. Профессиональное сообщество категорически против этого. В начале 2000-х это уже проходили. И ни к чему хорошему эксперимент не привел. Сейчас отрасль только-только стабилизировалась — и нате вам!

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов был эмоционален:

— Мы однозначно за исторический принцип. То, что сегодня пытаются пропихивать, проталкивать аукционы, — это крах для отрасли. Мы проходили эти эксперименты в 2001-2003 годах. Напомню, у нас практически все рыбаки вовлечены в проекты Федерального агентства по рыболовству по инвестиционной квоте — строительство кораблей, фабрик. Они уже прилипли, заложились с потрохами, на кредитные линии присели. Сейчас они уже по рукам, по ногам повязаны. А вот теперь аукционы. То есть люди по два, по три киля заложили, а им говорят: а вот теперь еще денежки надо на аукционы. Ситуация доведена до маразма. Понятен накал нашей рыбной общественности. Наша позиция такова: мы один раз, но должны заявить громко. Мы не можем размениваться постоянно.

По мнению большинства выступающих, если в отрасль придут новые игроки, это приведет лишь к росту цен на рыбу в магазинах и уходу из региона налогов.