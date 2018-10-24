Закон, обогнавший время.

Один электромобиль плюс четыре гибрида. Вот и вся конюшня электрокаров Мурманской области. И это притом, что в соседней Норвегии их количество исчисляется шестизначным числом. Электромобиль же, между прочим, не просто средство передвижение, а еще и экологически чистый вид транспорта.

Об экологии задумался депутат областной думы, руководитель фракции ЛДПР Максим Белов. Для стимулирования граждан к покупке бездымных новинок автопрома он предложил законопроект, вносящий изменения в областной закон «О транспортном налоге». Предложенная Беловым поправка предоставляет владельцам электрокаров льготу по уплате этого самого налога. Обсуждение законопроекта прошло вчера на заседании комитета думы по бюджету, финансам и налогам.

Льгота должна была действовать пять лет, с 2019 по 2024 годы. Правда, областной минэкономразвития заранее признал ее неэффективной. Экономистов поддержали налоговики. Дескать, они обжалуют ее в прокуратуре как нарушающую Налоговый кодекс. Ведь получается, что она будет предоставляться фактически владельцу той самой «Теслы», что бороздит пока улицы областного центра в гордом одиночестве.

Впрочем, сам Максим Белов с такими аргументами категорически не согласился. Вопрос ведь в стимулировании покупки гражданами электрокаров. Это задел на будущее. Сегодня у нас одна «Тесла», а завтра будет много. И не только этих самых «Тесл», но и машинок подешевле. Есть ведь и такие.

— А как же наши троллейбусы? — поинтересовался кто-то из депутатов. — Им тоже нужны льготы по транспортному налогу. Зачем нам «Теслы», если у нас есть Сергей Коробков!

Однако скепсис все-таки возобладал. Ряд депутатов высказали сомнение в том, что тысяч десять в год транспортного налога существенно стимулируют северян к покупке авто за пару миллионов.

— Время еще не пришло! — таков был вердикт.

По предложению коллег Максим Белов снял свой законопроект с рассмотрения. Но это пока. По совету коллег, нужно сначала подкорректировать критерии предоставления региональных налоговых льгот. Если заложить туда не число потенциальных бенефициаров, а, скажем так, фактор стимулирования дальнейших покупок, да не просто покупок, а таких, которые позволят горожанам легче дышать в самом прямом смысле, законопроект может сыграть. На том и порешили.

Кстати, вопрос, касающийся региональных налоговых льгот, тоже был в повестке заседания. Правда, в несколько ином ключе. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области о налогах» касался отмены неэффективных льгот. Как сообщила первый заместитель министра экономического развития Алла Шпак, в 2017 году пользователей региональными льготами стало на 6 процентов меньше, чем годом ранее. По отдельным категориям есть рост, а вот другие оказались невостребованными уже несколько лет. Оценив эффективность льгот, минэкономразвития предлагает их оптимизировать, избавившись от никому не нужных. Эти изменения и отражены в законопроекте, который члены комитета рекомендовали думе к принятию.

Проект регионального закона, утверждающего дополнительное соглашение к подписанным ранее соглашениям правительства области и федерального Минфина, представила депутатам министр финансов Мурманской области Елена Дягилева. Все эти документы касаются бюджетных кредитов, предоставленных региону на дорожную деятельность. Допсоглашение уточняет обязательства сторон, в частности, правила реструктуризации кредита. Вопросов, а те более споров подобный законопроект не вызвал.

На ура прошло и обсуждение законопроекта, вносящего изменения в областной закон «О бюджетном процессе в Мурманской области».

— Все предлагаемые изменения носят технический или уточняющий характер. Ничего существенного не меняется, — подчеркнул председатель комитета Борис Пищулин.

Он же представил коллегам и законопроект о приостановлении действия отдельных положений все того же закона о бюджетном процессе. И здесь ничего революционного не было. Принятие документа связано с приведением регионального законодательства в соответствие с требованиями изменившихся федеральных норм.

Рассмотрел комитет и ряд других вопросов.