Вычтут и не спросят.

Начиная с налогового периода за 2017 год на территории Мурманской области исчисление налога на имущество физических лиц производится исходя из кадастровой стоимости объекта. Причем для всех собственников действуют налоговые вычеты.

— Согласно статье 403 Налогового кодекса при расчете налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налоговая база уменьшается в отношении каждого жилого дома (имеется в виду, что это, например, не дачный домик) на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров от его общей площади, в отношении каждой квартиры и части жилого дома — на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров и в отношении комнаты или части квартиры — на 10 квадратных метров, — сообщила главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения имущества управления ФНС по Мурманской области Анна Вит.

В последнее время в Интернете, особенно в социальных сетях, начала активно муссироваться информация о том, что для получения этого вычета собственники объектов недвижимости должны написать заявление и подать его в налоговую инспекцию. Называется даже крайний срок подобного обращения — 1 ноября. Дескать, иначе ты вычет не получишь вовсе. Так вот, это неправда.

— Эти налоговые вычеты производятся автоматически при расчете налога для всех объектов соответствующего вида. Для их применения собственнику недвижимости не нужно обращаться в налоговые органы с каким-либо заявлением, включая заявление о предоставлении налоговой льготы, — уточнила Анна Вит. — В налоговом уведомлении, направляемом для уплаты налога на имущество физических лиц, в графе «налоговая база» указывается кадастровая стоимость налогооблагаемого объекта уже с учетом ее уменьшения на величину налогового вычета.

При этом, если при применении вычета налоговая база принимает отрицательное значение, налог к уплате не предъявляется. Уточнить налоговую базу можно на сайте Росреестра, узнав кадастровую стоимость своего объекта — либо по кадастровому номеру, либо по адресу.

— Напомню, срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2017 год — 3 декабря 2018 года, — добавила Анна Вит.

И последнее: плательщиками налога на имущество физических лиц за 2017 год признано 412 тысяч жителей Кольского края. Общая сумма, подлежащая уплате в бюджет, составляет 338 миллионов рублей. В среднем на одного налогоплательщика сумма к уплате составила около 1800 рублей для мурманчан и около 1200 рублей для жителей других населенных пунктов региона. С учетом нового расчета исходя из кадастровой стоимости объекта, сумма налога уменьшилась в среднем по области примерно на 30 процентов.