В «горячо-холодно» играть некогда.

Несмотря на то, что в начале прошлой недели отопительный сезон стартовал во всех муниципалитетах региона, вопрос обеспечения жилых домов теплом не теряет своей актуальности. Многие люди до сих пор живут в холодных квартирах. Из разных городов от жителей поступает очень много жалоб. Ситуацию проанализировали на оперативном совещании в правительстве области, которое провела вчера губернатор Марина Ковтун.

— Учитывая, что на днях выпал первый снег и отопительный сезон должен стартовать уже в каждой квартире, такая нерасторопность со стороны коммунальных служб не только непонятна, но и недопустима, — подчеркнула глава региона.

Очень много обращений было и непосредственно к губернатору. Они касались не только отопления. Губернатор назвала, в частности, проблемы дома № 35 по улице Фрунзе в Мурманске, который является аварийным и подлежит переселению (по сообщению городских властей, после соответствующих заявлений жильцы будут расселяться в маневренный фонд, специалисты с людьми встретятся), около полутора десятка домов в Североморске, где не было тепла в связи с коммунальными авариями (на сегодня, как сообщили местные власти, таких домов не осталось, остались отдельные проблемы по некоторым стоякам) и общежития в Ковдоре (уже в стадии подключения, как доложили губернатору).

О текущей ситуации с отоплением в регионе в целом доложила начальник Госжилинспекции Мурманской области Алена Кузнецова. Согласно информации глав администраций муниципальных образований, сообщила она, на 15 сентября подписано 100 процентов паспортов готовности. 17 сентября проведено рабочее совещание с руководителями управляющих организаций, по которым в прошлом году было зафиксировано наибольшее количество обращений, с целью координации работы по запуску отопления.

В целях оперативного принятия мер по подаче отопления в отдельные жилые помещения многоквартирных домов в ГЖИ с 24 сентября организована работа «горячей линии».

С начала ее работы поступило 641 обращение о частичном отсутствии отопления. Поступившие заявки отправляются в управляющие организации для принятия мер. По результатам те отчитываются. Кроме того, в работе «горячей линии» принимают участие представители управляющих организаций, по которым зафиксировано наибольшее количество обращений.

Информация об адресах, по которым имеются жалобы на отсутствие отопления, представителями управляющих компаний незамедлительно доводится непосредственно до технических специалистов, занимающихся устранением недостатков. При этом организована обратная связь с заявителями по контролю эффективности принимаемых мер. Организация подобного взаимодействия показала свою эффективность еще в прошлом году.

Лидером по поступившим обращениям являются Мурманск, ЗАТО Североморск, Кандалакша. Там, где управляющие организации бездействуют либо неэффективно принимают меры, инспекцией планируется проведение внеплановых выездных проверок с последующим возбуждением административных дел за нарушение лицензионных требований.