Решения федеральные, а в ответе регион.

В Совете Федерации вчера состоялись парламентские слушания по параметрам федерального бюджета на предстоящие три года. Бюджет страны принимается с профицитом, это бюджет развития. Однако у регионов возникают проблемы с их бюджетами. Своими проблемами с коллегами поделились главы ряда субъектов РФ. Выступила на парламентских слушаниях и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

— Очень приятно принимать профицитный бюджет страны. Это говорит об устойчивости бюджетной системы, которая складывается из многих составляющих, в том числе и устойчивости бюджетов субъектов РФ, — сказала она. — Согласно Бюджетному кодексу одним из базовых принципов бюджетной системы является самостоятельность бюджетов субъектов страны. Но это теория. На практике все происходит иначе. Решения, которые принимаются на федеральном уровне, рост цен на топливо и другие факторы не позволяют нам с такой же уверенностью и оптимизмом формировать свои бюджеты. И сегодня при формировании бюджета на 2019 и последующие годы мы даже не говорим о развитии — мы говорим о двух вещах: обеспечении тепла и роста заработной платы. Почему это происходит в регионе с достаточно высокой бюджетной обеспеченностью? Приведу лишь несколько примеров. Все вы помните декабрьское решение Конституционного суда РФ, когда был изменен подход к расчету минимального размера оплаты труда для районов Крайнего Севера. Это, безусловно, справедливое решение для северян, но обеспечить его были призваны бюджеты северных субъектов.

Для обеспечения решения по МРОТ, уточнила губернатор Марина Ковтун, региону потребовался 1 миллиард 700 миллионов рублей. Повышение МРОТ вызвало, в свою очередь, рост среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Мурманской области. Это вызвало рост индикативных значений по повышению средней заработной платы бюджетникам согласно майским указам президента. В итоге дополнительная потребность в средствах выросла до 2,7 миллиарда рублей.

— В качестве дополнительного финансирования из федерального бюджета были выделены некоторые средства. Но это всего 717 миллионов рублей. Остальные — изыскивайте сами? Подчеркну, что эти дополнительные расходы носят не разовый характер, а становятся базой для следующего планового периода, — продолжила глава региона.

Еще один фактор, который нельзя не учитывать при формировании нашего бюджета, — северный отопительный сезон. Его обеспечение в регионе дается в прямом смысле очень дорогой ценой. Резкий рост биржевых цен на мазут с учетом ограничений предельных индексов роста тарифов на коммунальные услуги привел к существенным убыткам теплоснабжающих организаций. В мае рост цен был остановлен, отметила Марина Ковтун, но в самой высокой точке цены. И назад она уже не отскочила и вряд ли будет снижаться. Потребность на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций в 2018 году выросла вдвое — с 3 до 6 миллиардов рублей. И эти убытки согласно законодательству компенсирует региональный бюджет.

— Тарифное регулирование не позволяет угнаться за ростом цен на топливо. Да и насколько правильно перекидывать все это на плечи населения, и насколько это для населения подъемно? Плата за коммунальные услуги в Мурманской области и без того одна из самых высоких в стране — более 7 тысяч рублей за стандартную двушку, — сообщила губернатор.

Еще немного цифр. По данным областного комитета по тарифному регулированию, уточнила Марина Ковтун, прогноз выпадающих доходов ресурсников в 2019 году составит уже 9 миллиардов рублей. И это одна шестая часть бюджета области.

— Мы работаем над доходной частью бюджета, делаем это очень усердно. На следующий год запланировали прирост в 6 процентов по собственным доходам, но это всего 3,2 миллиарда рублей. И он не обеспечит растущие расходные обязательства. Мы вынуждены были сократить практически все свои расходы на ремонты, приобретение основных средств. Мы себя практически обескровили, — продолжила губернатор. — Мы просим: услышьте нас. Мы не сможем выполнять свои обязательства перед гражданами при нестабильной и непредсказуемой финансовой ситуации. Необходимо прекратить практику принятия решений на федеральном уровне, которая приводит к росту расходных обязательств субъектов без создания соответствующего источника финансирования этих обязательств. И это надо закрепить нормативно.

Комментируя выступление губернатора Мурманской области, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что положение бюджета региона не должно ухудшаться. Она также дала поручение Министерству финансов РФ проработать отдельно по Мурманской области меры поддержки с учетом северной специфики.