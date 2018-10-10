Приведут дома в порядок.

Выполнение в регионе программы капитальных ремонтов на текущий год и планы на год будущий власти обсудили на оперативном совещании в правительстве области. О том, как обстоят дела, доложила заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Мария Бородина.

В краткосрочный план на текущий год, сообщила она, включены 302 многоквартирных дома (МКД). Техническим заказчиком по 242 из них является НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области», по 60 МКД — муниципальные образования Кировск, Умба, ЗАТО Александровск, Мончегорск, Полярные Зори, ЗАТО Североморск.

В домах запланировано выполнить 485 видов работ. В том числе в 258 МКД — капитальный ремонт (441 вид работ), в 44 МКД — разработать проектную документацию (строительно-монтажные работы в этих домах включены в краткосрочный план на 2019 год).

По состоянию на 4 октября выполнены работы в 156 домах, в 116 МКД работы продолжаются. В соответствии с заключенными договорами подряда до конца текущего года планируется завершить работы в 99 МКД, что составит 84,3 процента от запланированного объема работ. По 17 многоквартирным домам срок окончания работ будет перенесен на 1 квартал 2019 года.

К сожалению, практически по всем подрядным организациям, осуществляющим работы по капитальному ремонту, имеются замечания по производству работ, которые устраняются в процессе проведения ремонтов.

Утвержден краткосрочный план на 2019 год в количестве 246 МКД на общую сумму 1 миллиард 398,344 миллиона рублей. Составлен график проведения в ноябре-декабре 2018 года конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ, чтобы уже в начале 2019 года подрядчики могли приступить к выполнению работ.