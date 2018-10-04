Полчаса — и ты в истории.

В октябре на всей территории нашей страны проходит пробная перепись населения. Для второго ее этапа отобраны десять районов в девяти субъектах России. И Мурманская область в их число не входит. Но вот на первом этапе принять участие в переписи могут все граждане.

— В ходе мероприятия предстоит апробировать принципиально новый для России способ сбора сведений о населении — заполнение гражданами переписных листов в сети Интернет, — уточнил руководитель Мурманскстата Вячеслав Морозов.

Да, с 1 по 10 октября любой желающий может самостоятельно, не выходя из дома, заполнить переписные листы. Причем не только на себя, но и на всех членов своего домохозяйства. Для этого достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале www.gosuslugi.ru. Работы по реализации сервиса электронной переписи населения на портале госуслуг выполнила «РТ Лабс», дочерняя компания ПАО «Ростелеком».

— Реализация сервиса электронной переписи населения через Единый портал госуслуг является одним из важнейших шагов по переходу на принципиально новый уровень взаимодействия граждан и государства. Цифровые сервисы электронного правительства уже существенно упрощают получение госуслуг и экономят время и средства людей, в том числе жителей отдаленных регионов и маломобильных граждан. В перспективе инструмент электронной переписи можно тиражировать для проведения референдумов и опросов населения, — отметил генеральный директор АО «РТ Лабс» Михаил Бондаренко.

Оставить свой след в истории современной России решил и я. Процедура оказалась довольно простой. Зайдя в свою «учетку» на Госулугах, я кликнул по ссылке «Участие в переписи населения» на главной странице. В открывшемся окне выбрал ссылку «Получить услугу». И понеслось…

Заполнив адрес проживания и число членов домохозяйства, я перешел к ответам на вопросы переписных листов. Первая их часть касалась собственно людей: место рождения, владение языками, степень их практического использования, гражданство, национальность, уровень образования, время проживания по последнему адресу и так далее.

Единственную сложность лично у меня вызвало заполнение пункта о степени родства переписываемых членов домохозяйства. Совсем как в индийском кино, почему-то все время выходило, что у моей мамы единственный сын, но это… не я. Впрочем, отправиться на поиски настоящих родителей и таинственного сводного брата мне не пришлось. С третьей или четвертой попытки мне все же удалось правильно расставить родство между № 1 и № 2 переписываемого поголовья. Каюсь, наверняка всему виной мое гуманитарное образование.

Вторая группа вопросов касалась жилища: дом или квартира, площадь, удобства и так далее. Здесь сложностей не возникло.

Вся процедура заняла у меня около получаса. Специалисты говорят, что приблизительно столько же уходит и на заполнение переписных листов при общении с переписчиком. Замечу также: ни один вопрос не требует обращения к каким бы то ни было документам. Все ответы, как говорится, у каждого в голове. Так что лишнего времени на то, чтобы рыться в бумагах, не требуется. В результате я получил код подтверждения участия в переписи на каждого члена домохозяйства.

По состоянию на 14 часов, как сообщил Росстат, уже в первый день по Интернету переписалось более восьми тысяч домохозяйств. Точное количество жителей страны, участвовавших в электронной переписи, будет известно к середине октября. Напомню, Интернет-перепись продлится до 10 октября. Так что время заявить о себе еще есть.

На втором, региональном этапе пробной переписи, который пройдет с 16 по 31 октября, переписчики охватят своим вниманием 10 пилотных районов общей численностью населения около 550 тысяч человек.

По результатам двух этапов будут предложены пути оптимизации бюджетных расходов на Всероссийскую перепись населения 2020 года с учетом внедрения технологических новинок. Сведения, полученные в ходе переписей, используются для формирования социальной и экономической политики. Кроме того, переписи — единственный источник сведений о национальном и лингвистическом составе населения страны. За ходом пробной переписи можно следить на ее официальном сайте www.ppn2018.ru.