Поддержать и не упустить.

Бизнес-завтрак — именно такую, подчеркнуто неформальную форму общения избрал для разговора с представителями бизнес-сообщества Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Встреча состоялась вчера в рамках проходящих у нас Дней инноваций.

Руководители региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства обсудили с представителями инновационных компаний региона проблемы их развития и поддержки, а также способы выведения на местный и федеральный рынки.

— Утверждены новые национальные проекты. И один из важнейших для нас — цифровая трансформация, — отметила заместитель губернатора Ольга Кузнецова. — На него будут выделены значительные средства федерального бюджета — более триллиона рублей в течение шести лет. Наша задача состоит в том, чтобы встроиться в этот процесс своей инфраструктурой поддержки. У нас есть хорошая база для этого. В частности, наш IТ-инкубатор «Футурама». В ближайшие годы мы планируем придать ему новый импульс. Потому что сейчас все, что связано с цифровой экономикой, строится на новых технологиях. Есть несколько направлений. Идет поддержка исследовательских центров, которые занимаются проектами дополненной реальности, цифровизации медицины, образования. Наши резиденты также участвуют в этой работе. У нас, в частности, активно развивается телемедицина. И сегодня мы хотим обсудить, чего не хватает нашим резидентам. Не секрет, что сейчас многие из них уезжают работать в Финляндию, Скандинавию, Белоруссию. Нужно понять, что нам нужно сделать, чтобы они оставались здесь и свои идеи реализовывали у нас. Еще одна проблема — нет интереса предприятий к уже имеющимся инновациям. И наоборот: актуальные задачи крупного бизнеса не всегда находят отклик у инноваторов. Мы стараемся связать крупный бизнес и наших ученых.

В качестве подтверждения последних слов Ольга Кузнецова привела конкретный пример. Компания «Новатэк» планирует построить у нас крупный терминал по перегрузке сжиженного природного газа. При его хранении образуется так называемый отпарной газ — по сути, пары метана. Их можно использовать в качестве топлива для котельных близлежащих населенных пунктов. Но вот соответствующей технологии нет даже у такой крупной компании, как «Новатэк». Строить ли трубопроводы или перевозить метан автоцистернами? Вопросов возникает много. И решать их надо не просто быстро, а, можно сказать, стремительно. Ведь терминал должен вступить в строй уже в 2022 году. Чем не вызов для наших инноваторов.

— Мы выделяем для себя два ключевых направления работы, — сказал директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора Денис Скрыганов. — Первый — цифровизация и информатизация. Второй — более прикладной. Речь идет о внедрении тех технологий, которые уже есть в регионе и в той или иной форме запатентованы. «Футурама» — отличный опыт. Но он изначально задал нам достаточно высокую планку. И к тому моменту, когда его первые резиденты разъехались — кто в Сколково, кто в Скандинавию, новой волны, которая могла бы их заменить, к сожалению, не возникло. И это тоже одна из задач для нас. Нужно создать целую экосистему подобного инкубирования, поставить ее на поток.

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, как сообщил его руководитель Артем Марышев, в число первоочередных задач ставит обновление своего сайта. Уже через месяц он должен кардинально измениться, стать полноценным информационным порталом. Так, введя свой ИНН, компания или индивидуальный предприниматель сразу получат информацию обо всех видах поддержки, на которые они смогут претендовать в зависимости от даты регистрации своего бизнеса, кодов ОКВЭД и других показателей.