Некоторые хотят погорячее…

Тема прохождения регионом отопительного периода не теряет своей актуальности. Вчера власти рассмотрели ее на оперативном совещании в правительстве области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

— Известно, что старт отопительного сезона у нас не везде прошел гладко. Были отдельные дома и квартиры, куда отопление подавалось не в срок или по частям, в основном это происходило по вине управляющих организаций, — подчеркнул Алексей Тюкавин.

Чтобы отслеживать подобные случаи, в областной Госжилинспекции была создана специальная «горячая линия». О ее работе доложила начальник ГЖИ Алена Кузнецова.

«Горячая линия», сообщила она, действует с 24 сентября. За это время на нее поступило 1662 обращения о частичном отсутствии отопления. Это почти на четверть (24 процента) больше, чем годом ранее.

Лидером по поступившим обращениям является Мурманск — 91,6 процента (1526 обращений), на втором месте — Североморск — 3 процента (50 обращений).

В Мурманске по количеству обращений лидирует управляющая организация ООО «МУЖСК» (406 обращений), чуть меньше претензий к управляющим организациям, обслуживающим жилищный фонд в Ленинском административном округе (ООО «Севжилстрой, ООО Севжилтрест», ООО «Севжилэксплуатация») — всего 346 обращений, на третьем месте — ООО «ЖЭК» (131 обращение), ООО «МГК» (78 обращений). Пик поступающих обращений (почти 800) пришелся на период с 1 по 5 октября.

С этого года работает автоматизированная система, и все поступившие заявки сразу направляются в управляющие организации, ответственные за регулировку, для принятия мер. По ее результатам те отчитываются. В работе «горячей линии» продолжают принимать участие представители управляющих организаций, по которым зафиксировано наибольшее количество обращений. Более 87 процентов заявок, отметила Алена Кузнецова, уже отработано и снято с контроля. По 116 заявкам работа продолжается.

Зачастую причиной невозможности запустить отопление в жилых помещениях является тот факт, что сотрудников управляющей организации жильцы просто не допускают для устранения воздушных пробок в квартиры, расположенные на верхних этажах. Также причинами являются либо проведенные собственниками помещений работы по переустройству, связанные с переносом стояков отопления, либо установка на них запорных кранов. В такие квартиры собственники также зачастую не пускают работников управляющих организаций. Безусловно, имеются и случаи неготовности управляющей организации к подаче отопления.

— Там, где управляющие организации бездействуют либо неэффективно работают, инспекцией запланированы выездные внеплановые проверки, четыре из них уже проведены на прошлой неделе, нарушений не зафиксировано. При подтверждении нарушений будут возбуждены административные дела за нарушение лицензионных требований, — уточнила Алена Кузнецова.