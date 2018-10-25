Не отстать от нынешнего века.

В столице Заполярья состоялось торжественное открытие Дней инноваций Мурманской области. Под эгидой регионального правительства они проводятся у нас уже в пятый раз. Основной темой пленарного заседания форума стала цифровизация как драйвер развития бизнеса и региона.

Современный мир меняется стремительно. Технологии, которые еще вчера казались фантастикой, сегодня прочно вошли не только в производство, но и в наш быт. Не угнаться за ними — означает отстать навсегда, потерять саму возможность интеграции в новые реалии. Причем это касается, как каждого конкретного человека, так и региона и даже страны в целом. Не случайно поэтому вопросу внедрения передовых достижений науки и техники в России уделяется в последнее время огромное внимание на самом высоком уровне. Не остается в стороне от этих тенденций и наш регион.

— Трудно представить будущее без инноваций, цифровых технологий. В этом и есть сегодня залог нашего успешного будущего. Я очень рада приветствовать вас сегодня на открытии Дней инноваций Мурманской области. Мы проводим их уже пятый раз, и мы не только создали хорошую традицию, но уже успели ощутить практическую пользу от этой работы, — сказала губернатор Марина Ковтун, открывая пленарное заседание. — Дни инноваций позволяют нам успешно интегрировать Мурманскую область в двадцать первое столетие. В этом году основной темой стала цифровизация. На наших глазах каждый день происходят технологические скачки, и нам нужно угнаться за новым цифровым миром. Новые технологии сегодня формируют все: политику, экономику, науку, образование, медицину и всю повседневную жизнь. Меняется сам принцип построения бизнеса. Появляются целые новые отрасли. Использование цифровых технологий позволяет сократить время принятия решений, что крайне важно для бизнеса. И уже сейчас всем нам необходимо приучаться работать в новых условиях. Как никогда важно наладить тесное взаимодействие между всеми участниками этого процесса: органами государственной и муниципальной власти, бизнесом, общественными организациями.

Локомотивом инновационного прорыва, по мнению главы региона, могут стать крупные промышленные предприятия, работающие в нашей области. Они активно внедряют в свое производство самые передовые технологии, включая, естественно, и цифровые.

Как отметил модератор пленарного заседания, главный редактор портала мфц.рф, эксперт в области цифровой экономики и взаимодействия с государственными органами Антон Кураш, региональная повестка в инновационной сфере пока не сформулирована. И это отчасти хорошо. Каждый регион может сосредоточиться на наиболее актуальных для себя аспектах этой обширной сферы, добившись в них успехов. Затем уже можно будет обменяться компетенциями. Проще говоря, не стоит в каждом регионе пытаться создать собственного антропоморфного робота. Та же Мурманская область, например, может сосредоточиться на внедрении информационных технологий в горнорудной отрасли и металлургии.

— Готовых рецептов нет, цифровизация должна быть экономически выгодна, не быть директивной, а идти от самого бизнеса, — подчеркнул Антон Кураш.

Об успехах нашего региона в переводе государственных услуг в электронный вид рассказал журналистам председатель областного комитета по развитию информационных технологий и связи Тимур Лапин.

— Наша область выглядит здесь достаточно неплохо, — отметил он. — На сегодня по доступу к единому порталу государственных услуг мы занимаем 19-е место в Российской Федерации. Все основные и критически важные государственные услуги уже переведены у нас в электронный вид. Но мы на этом не останавливаемся. Уже до конца года будет реализован проект перевода в электронный вид нескольких услуг, оказываемых минздравом и минсоцразвития. По услугам здравоохранения речь идет о возможности записи на диспансеризацию, вызова врача на дом. По социальным услугам — большой перечень, в частности, касающийся возможности использования материнского капитала. Что нас ждет впереди? В первую очередь, переход к мультирегиональности, когда из любого региона мы сможем получить услугу в другом регионе. Что еще? Цифровизация госуправления. Мурманская область была в передовиках при принятии типового решения по автоматизации контрольно-надзорной деятельности. Всего существует порядка 18 видов таких услуг. Девять из них у нас уже используются в новом формате. До конца года мы постараемся довести этот показатель до 13 видов услуг. Необходимо сказать и о системе электронного документооборота, которая охватывает все органы власти. Она у нас выстроена. На сегодня в электронных архивах сосредоточено порядка четырех миллионов документов. И каждый день к ним добавляется порядка полутора тысяч новых и накладывается свыше двух тысяч резолюций. В этой системе ежедневно работают более тысячи человек.

Впрочем, все эти нововведения, как подчеркнул Тимур Лапин, отвечая на вопрос «Мурманского вестника», конечно, не самоцель. За внедрением информационных технологий стоят удобство получения услуг гражданами, сокращение числа чиновников, их более интенсивная работа и так далее.

Дни инноваций продлятся у нас до 26 октября. В программе форума — конференция «Биотехнологии и цифровизация в жилищно-коммунальном хозяйстве», обучающая сессия по развитию Интернет-инициатив, семинары «Как сэкономить время с помощью дистанционных сервисов для бизнеса», «Коммерциализация научных разработок» и «Блокчейн технология», а также ряд других мероприятий. Они пройдут в областном центре и Апатитах.