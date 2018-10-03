На щепе и торфе.

Финская компания «Фортум» предлагает реализовать в Ковдорском районе серьезный энергетический проект. Речь идет о строительстве котельной, работающей на альтернативном топливе.

«Фортум» — крупнейшая энергетическая компания страны Суоми. Она ведет деятельность и в России. Однако до сих пор активность «Фортума» была сосредоточена в восточных регионах нашей страны, за Уралом. Тем интереснее ее шаг на Север.

Представители фирмы в августе уже побывали в Ковдоре, чтобы, что называется, осмотреться на местности. Вчера в Мурманске прошла рабочая встреча заместителя губернатора Евгения Никоры с финской делегацией, возглавляемой директором по экологической эффективности «Фортума» господином Кари Лахти. В ней также приняли участие представители профильных региональных министерств, дипломатического корпуса Финляндии.

— Наши коллеги из Финляндии, из компании «Фортум» предлагают реализовать проект по строительству новой котельной в Ковдоре, которая будет работать на разных видах биотоплива — это и щепа, и торф, и, возможно, твердые коммунальные отходы, — сообщил журналистам Евгений Никора.

— Об этом проекте мы узнали в августе в Ковдоре, когда туда приехала финская делегация и рассказала, что есть идея реализовать проект котельной, работающей на биотопливе, — поделился с журналистами генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Вадим Уланов. — Это очень важно, поскольку в районе Ковдора есть запасы щепы и торфа. Сейчас финны приехали уже с описание пилотного проекта. В его рамках планируется и обновление сетей, что также важно, потому что сейчас потери на них достигают 60 и даже 70 процентов. Для нашей корпорации это не первый иностранный инвестор. И наша задача сделать все, чтобы инвестор почувствовал себя здесь, как дома, получил всю необходимую информацию. Мы также будем заниматься аудитом финансовой модели и разработкой ряда документов.

Сейчас, как отметил Вадим Уланов, важно посмотреть все цифры, тарифы и, как следствие, просчитать эффективность проекта. Для «Фортума» это своего рода пилот. Пока бюджет проекта оценивается в 7 миллионов евро. В каких долях будут распределяться инвестиции, еще предстоит обговорить. Один из возможных механизмов финансирования — государственно-частное партнерство.

Инициатива Финляндии направлена на снижении в Арктической зоне выбросов так называемого черного углерода — проще говоря, сажи, образующейся от сжигания мазута. А на нем пока еще работает значительная часть теплоэнергетических предприятий нашего региона.

— Правительство Мурманской области уделяет огромное внимание вопросам экологии. Для нас очень важно снижение мазутозависимости и использование экологически чистых видов топлива, — добавил Евгений Никора.

Возможности для подобного маневра, как уже было сказано, в Ковдоре имеются. Здесь есть запасы щепы и торфа. Частично топливо можно будет поставлять из Карелии. Уже подобраны потенциальные площадки для строительства котельной.

— Она будет небольшой, — уточнил Евгений Никора. — Речь не идет о том, что мы полностью закроем Ковдор по потреблению тепла. Но мы постараемся исходя из возможной мощности предполагаемой котельной подобрать оптимальный перечень потребителей. Это прежде всего социальные объекты города, а также определенный объем жилого фонда. Есть желание правительства области и администрации Ковдорского района реализовать этот проект. Мы должны понять, где мы будем строить котельную, какой мощности и где станем брать топливо.