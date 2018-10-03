Когда счет идет на минуты…

— От того, насколько быстро будет оказана медицинская помощь, зависит здоровье, а порой и жизнь человека. Наша область в 2019 году должна войти в программу Российской Федерации по развитию санитарной авиации, — подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

Вопрос оказания скорой медицинской помощи в труднодоступных местах и отдаленных населенных пунктах нашего региона при помощи санитарной авиации власти в минувший понедельник рассмотрели на оперативном совещании в правительстве области.

Подробнее о планах вхождения в федеральную программу рассказала заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова.

— Специализированная, в том числе авиационная медпомощь на территории Мурманской области сейчас оказывается территориальным центром медицины катастроф, который является структурным подразделением областной клинической больницы, — сообщила она. — Авиационные услуги по выполнению заданий выполняются на условиях аутсорсинга Вологодской авиакомпанией. В основном полеты осуществляются в отдаленные населенные пункты — Краснощелье, ЗАТО Островной, Чапому, Чаваньгу, Пялицу, Тетрино и другие. В соответствии с распоряжением правительства России от 28 июля 2018 года единственным исполнителем осуществляемых для государственных нужд в 2018-2019 годах авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории России определено акционерное общество «Национальная служба санитарной авиации». Министерство здравоохранения Мурманской области уже провело предварительные переговоры с руководством Северо-Западного филиала «НССА», которое нам рекомендуют для выполнения санитарных заданий. На следующей неделе в Мурманск должны прибыть представители Минздрава России и руководства названной компании для переговоров…

— У меня правильная информация о том, что, если мы входим в этот проект, это позволит нам увеличить количество вылетов в два раза? — уточнила губернатор.

— И не только это, — ответила Людмила Ушакова. — Мы получим более мобильную санитарную авиацию.

— Самое главное при этом — решить вопросы кадровой обеспеченности. Лечат не вертолеты, а специалисты — реаниматологи, хирурги, неонатологи. Увеличение числа полетов санитарной авиации должно изменить и подходы к формированию этих медицинских бригад. Я прошу этот вопрос очень внимательно проработать, — подвела итог разговору губернатор Марина Ковтун.