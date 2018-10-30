Китайцы двинулись на Север.

В прошлом году Мурманскую область посетили 413 тысяч туристов. Это на четверть больше, чем годом ранее. Основной поток зарубежных гостей идет из стран Юго-Восточной Азии. Что касается граждан Китая, то они уже обогнали по числу посещений наших соседей — норвежцев. На третьем и четвертом местах — финны и шведы.

В минувшую пятницу положение дел в отрасли хорошего настроения обсудили на традиционном осеннем слете участники туристско-рекреационной сферы региона.

— Мы стараемся регулярно проводить такие встречи, чтобы обсудить возникающие насущные вопросы, обменяться мнениями, принять решения по корректировке дальнейшей деятельности, — сообщила начальник отдела развития туризма министерства развития промышленности и предпринимательства Анна Попова. — Мы хотим организовать ассоциацию в форме союза, куда войдут субъекты туристской индустрии, работающие на территории области, чтобы совместно более эффективно решать возникающие вопросы. Подобное объединение позволит регулярно получать обратную связь от наших туркомпаний. Уже разработан проект устава, он разослан потенциальным членам ассоциации. Я уверена, что вопрос давно назрел. Будем продолжать эту работу.

Компания «Прохладный Север» организует туры на квадроциклах и снегоходах (понятно, в зависимости от сезона) на полуострове Рыбачий и по всему Кольскому полуострову. Директор по развитию Виталий Фурман идею создания ассоциации поддерживает.

— Мы готовы в нее войти, — отметил он. — И я даже искренне надеюсь стать ее президентом. Ну а если серьезно, то одному воину в поле всегда тяжелее. Когда есть союзники, продвигать идеи гораздо легче. Главная задача — улучшать комфортность среды для туристов, посещающих Кольский полуостров. Легче будет и взаимодействовать с органами власти. Пока отрицательных мнений от коллег по поводу создания такой ассоциации я не слышал.

О планах полетных программ на зимний сезон аэропорта «Мурманск» рассказал коммерческий директор предприятия Александр Пак:

— Полетная программа нынешней зимы не слишком отличается от прошлогодней. Это традиционные направления — Москва, Санкт-Петербург. Можно назвать еще Череповец. Авиакомпания «Россия» увеличивает число рейсов на Петербург с двух до трех в сутки. Авиаперевозчик рассчитывает на увеличение пассажиропотока, в том числе за счет роста числа туристов из Китая. Возможно, откроется Египет. Но это пока под вопросом. Осло планируем открыть к следующему лету.

В разговоре с журналистами коснулся он и предстоящей реконструкции аэровокзального комплекса:

— Она пройдет в два этапа — с 2019 по 2027 год. Первый продлится около двух лет. Он предполагает разработку проектной документации. На втором этапе будет построен новый терминал площадью 5 тысяч квадратных метров.

В ходе совещания стороны также обсудили вопрос безопасности туристов в период зимнего сезона. В первую очередь речь шла о лавинной опасности при посещении наших горнолыжных склонов.

Выступает Александр Пак.