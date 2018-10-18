Казну сверстали с профицитом.

На прошедшем вчера заседании правительства региона министр финансов Елена Дягилева доложила о проекте областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Сначала министр экономического развития Елена Тихонова представила правительству прогноз социально-экономического развития Мурманской области на аналогичный период. Этот документ стратегического планирования является ориентиром для проекта областного бюджета.

В основу среднесрочного прогноза социально-экономического развития региона легли итоги за восемь месяцев и оценка 2018 года, которые предполагают стабильную динамику основных социально-экономических индикаторов. Базовый вариант прогноза использован в качестве основы для разработки проекта областного бюджета. Помимо этого, просчитаны также целевой и консервативный варианты развития событий.

Основными факторами в обеспечении экономического роста в прогнозном периоде, сказала Елена Тихонова, будут сохранение инвестиционной активности, ускорение темпов роста производительности труда и смягчение исторического демографического удара.

Инфляция в регионе с учетом повышения НДС будет характеризоваться временным и незначительным ускорением в 2019 году до 4,8 процента (в среднем по России — до 4,6 процента). В последующие годы обозначенный эффект налоговых изменений будет исчерпан, и инфляция вернется к уровню 4 процента.

С умеренным ростом прогнозируется динамика емкости потребительского рынка. Физический объем оборота розничной торговли в 2021 году превысит уровень 2017 года на 3 процента, платных услуг — на 9 процентов. В 2021 году ВРП превысит уровень 2017 года на 5,5 процента. Доля инвестиций в ВРП увеличится до 25,9 процента.

Теперь, собственно, о бюджете. Основные параметры на 2019 год в части доходов, сообщила глава минфина Елена Дягилева, составят 60,8 миллиарда рублей, в части расходов — 60 миллиардов ровно. Объем долговых обязательств будет находиться на экономически безопасном уровне в соответствии с условиями соглашений, заключенных с Минфином России.

Прогнозируемый рост по налоговым доходам в 2019 году по отношению к 2018 году составит 2,3 миллиарда рублей. Первоочередные расходы предусмотрены в полном объеме, в том числе учтена индексация бюджетных ассигнований на оплату труда работников бюджетной сферы и коммунальных услуг.

— Мы ведем очень серьезную работу с федеральным центром по поводу роста цен на мазут и повышенных расходов, которые требуются для компенсации убытков ресурсоснабжающих организаций, — сказала журналистам Елена Дягилева.

Общий объем межбюджетных трансфертов на 2019 год вырастет на 4,8 процента от утвержденного законом об областном бюджете на 2018 год и составит 21,5 миллиарда рублей. Предполагается увеличение объема дотаций на 173,2 миллиона рублей в основном за счет увеличения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, увеличение объема субсидий на 414 миллионов рублей, а также объема субвенций на 406,9 миллиона рублей. Кроме того, в 2019 году запланировано выделение кредитных ресурсов муниципальным образованиям области в объеме 300 миллионов рублей.

Не позднее 1 ноября проект бюджета будет внесен в областную думу.

Глава Кандалакшского района Михаил Павлов рассказал об итогах деятельности органов местного самоуправления и стратегических задачах развития муниципального образования.

— Нам удалось сдвинуть с мертвой точки решение очень серьезных для нас вопросов. Это вопросы строительства новых объектов системы образования, спортивных объектов, модернизации инфраструктуры сферы культуры, — сказал глава района, общаясь с журналистами.

Одним из основных инструментов по созданию новых перспектив развития и улучшения инвестиционного климата в районе, сказал он, является развитие туризма. В 2017-2018 годах в Кандалакше открылось четыре новых объекта размещения, в том числе гостиничный комплекс «Тумча» в Алакуртти, построенный в рамках проекта «Агропарк Алакуртти» программы «Коларктик», а также «Дубль-дом» на сопке Волостной — приют для пеших туристов. За пять лет в Кандалакшском районе побывало более 60 тысяч туристов, около 20 процентов которых составляют иностранцы.

С целью увеличения турпотока местные власти при поддержке регионального министерства развития промышленности и предпринимательства проводят работу по созданию туристско-рекреационного кластера «Беломорье» для участия в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)». В рамках укрупненного инвестиционного проекта за счет внебюджетных источников планируется построить всесезонный спортивно-туристический комплекс, пять новых объектов вместимостью 182 места, три новых объекта общественного питания на 160 мест и реконструировать две гостиницы. На все инвестиционные проекты заключены соглашения между муниципальными образованиями и инвесторами.

Одной из проблем развития туризма в районе является состояние транспортной сети. При формировании укрупненного инвестиционного проекта прорабатывается вариант строительства нового мостового автомобильного путепровода, позволяющего обеспечить устойчивую связь Кандалакшского и Терского районов с федеральной трассой Петербург-Мурманск (Р-21) и железнодорожным вокзалом.

Медицинское обслуживание населения района осуществляет Кандалакшская ЦРБ, где сохраняется дефицит кадров. Для привлечения специалистов-медиков местная власть обеспечивает ежегодную выплату молодым и приглашенным специалистам дефицитных специальностей (по 115 тысяч рублей в течение трех лет работы), что позволило с 2015 года привлечь 11 врачей. Приглашенным специалистам предоставляется благоустроенное жилье (с 2017 года по настоящее время предоставлено три квартиры).

Также в районе сохраняется проблема обеспечения школ квалифицированными кадрами. Реализуются мероприятия, направленные на привлечение педагогов, в том числе молодых. С нынешнего года администрация городского поселения Кандалакша оказывает содействие в предоставлении приглашенным специалистам муниципального жилья. Так, в этом году жилье предоставлено четырем педагогам.

Правительство также заслушало отчет председателя областного комитета государственных закупок Сергея Рослякова о результатах деятельности возглавляемого им ведомства. Как отметил докладчик, в 2017 году было проведено 6185 конкурентных процедур на общую сумму свыше 15 миллиардов рублей. Количество закупок увеличилось на 14 процентов, при этом сумма выросла на 27 процентов. Экономия по состоявшимся процедурам определения поставщика составила 1,2 миллиарда рублей. Несмотря на рост объема закупок, количество жалоб от участников уменьшилось практически на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Мурманской области в 2018 году и задачах на 2018-2019 учебный год доложила и.о. министра образования и науки Ирина Ковшира.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Мурманской области в этом году сдавали 3,7 тысячи человек. Во всех пунктах проведения экзамена (ППЭ) применялись новые технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов, что позволило сократить время обработки материалов, создать равные условия для всех выпускников, обеспечить информационную и технологическую безопасность, объективность проведения экзаменов. Результаты ЕГЭ по обязательным предметам демонстрируют положительную динамику.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в Мурманской области сдавали 7 тысяч выпускников девятых классов. Две трети, как и в 2017 году, получили хорошие и отличные отметки по русскому языку. По математике доля таких работ составила 55 процентов. Выросла доля девятиклассников, получивших хорошие и отличные отметки по физике, географии, истории, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Ирина Ковшира сообщила, что на состоявшемся накануне заседании Рособрнадзора Мурманская область заняла первое место за организацию итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2018 году.

В нынешнем учебном году в ГИА примут участие 3,5 тысячи выпускников одиннадцатых классов и 7,6 тысячи выпускников девятых классов. Процедура проведения экзаменов, минимальное значение баллов по предметам, структура контрольных измерительных материалов не меняется. Возможно увеличение числа предметов по выбору в 11-х классах за счет введения китайского языка.

Подготовка к экзаменам в 2019 году уже начата: работают «горячие линии», определены пункты приема заявлений на участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет, определены сроки проведения итогового сочинения в текущем учебном году. По поручению Рособрнадзора идет подготовка к внедрению новой технологии — доставки экзаменационных материалов по сети Интернет непосредственно в аудитории ППЭ. Созданная техническая база позволит обеспечить переход на новую технологию в этом году.

— Имеющийся в Мурманской области опыт позволит организовать и провести в 2019 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования максимально объективно, без технологических сбоев, в полном соответствии с поставленными задачами, — сказала Ирина Ковшира