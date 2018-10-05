Извлечь выгоду из транзита.

Реализация на Кольском полуострове крупнейших нефтегазовых проектов будет способствовать решению проблемы мазутозависимости региона.

Чтобы обсудить вызовы, стоящие перед энергетикой в условиях стремительно меняющегося мира, ключевые игроки отрасли собрались в эти дни в столице нашей родины. Здесь проходит международный форум «Российская энергетическая неделя». Его организаторами выступают Министерство энергетики РФ и правительство Москвы.

РЭН — крупнейшее в стране отраслевое событие, в котором вместе с первыми лицами энергетических компаний со всего мира участвуют главы государств и правительств, ведущие мировые эксперты, руководители субъектов России. Работает на форуме и делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун.

— Россия, как известно, один из крупнейших игроков мирового энергетического рынка. Мы занимаем ведущие позиции по добыче и экспорту нефти и газа, входим в число лидеров по объемам выработки электроэнергии и добыче угля. Для нас крайне важно чувствовать тенденции глобальной энергетики, чтобы эффективно реализовывать свои конкурентные преимущества и вместе с другими странами формировать общее энергетическое пространство и общее энергетическое будущее, — сказал президент России Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании РЭН.

Говоря о рынке сжиженного природного газа (СПГ) и стратегических планах развития транспортной инфраструктуры, глава государства затронул и актуальную для нашего региона арктическую тему:

— Мы обустраиваем Северный морской путь, создаем ледокольный флот, который позволит организовать круглогодичное движение судов, включая газовозы, по российской Арктике.

Энергетическому потенциалу Арктики была посвящена прошедшая вчера отдельная сессия деловой программы форума. Она касалась реализации в приполярном макрорегионе нефтегазовых проектов и развития логистики.

В Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) сосредоточены почти 25 процентов извлекаемых запасов нефти и газового конденсата и более 72 процентов запасов газа страны. Развитие межотраслевых комплексов на основе морских портов, современной инфраструктуры и высокотехнологичного сервиса позволит обеспечить рост добычи углеводородов в Арктической зоне в период замещения падающей добычи в районах традиционного освоения после 2020 года и будет способствовать усилению энергетической безопасности страны.

К 2024 году планируется увеличение грузопотока Северного морского пути до 80 миллионов тонн (сейчас — 10-13 миллионов). Большую часть этого объема планируется обеспечить за счет транспортировки углеводородного сырья.

Каковы перспективные проекты разработки месторождений углеводородного сырья и возможные сроки их освоения? Какие проекты позволяет реализовать существующая транспортная инфраструктура Арктики и каковы перспективы ее развития (трубопроводные системы и железнодорожные магистрали)? Каковы перспективы развития Северного морского пути как основной морской транспортной артерии? Каковы перспективы вовлечения удаленных запасов в топливные балансы регионов АЗРФ? На эти и другие вопросы постарались ответить участники сессии.

— Территория Арктической зоны России составляет примерно четверть страны. Это около 4,5 миллиона квадратных километров. На них добывается каждая шестая тонна нефти и газового конденсата, а также 4 из 5 кубометров газа. Крупнейшие проекты — Варандей, «Новый порт», месторождение «Приразломное» и так далее, — обозначил масштаб разговора директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики РФ Александр Гладков.

— Ямал в нефтегазовом комплексе играет ключевую роль. Здесь ежегодно добывается до 80 процентов российского газа, что составляет пятую часть мирового производства, — сообщил заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Калинин.

Но Ямал — территория удаленная от рынков сбыта. Тем большую роль играет логистика вывоза оттуда углеводородного сырья. Александр Калинин отметил важность его транспортировки морем, по Севморпути. Россия профицитна по углеводородам, проще говоря, добывает их намного больше, чем потребляет. А значит, нет смысла грузить центральные районы страны лишними трубопроводами и прочей инфраструктурой. Удобнее сразу вывозить сырье за границу по арктическому морскому коридору.

— Наша область не может похвастаться запасами нефти и газа. Но ее уникальность в качестве западного форпоста российской Арктики невозможно переоценить. — подчеркнул заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

В своем докладе он затронул проект комплексного развития Мурманского транспортного узла. Первого октября Правительство России издало распоряжение о подписании концессионного соглашения. К этому, напомнил докладчик, регион шел более десяти лет. В рамках проекта на западном берегу Кольского залива строится железная дорога к будущему угольному терминалу, мощности которого должны составить более 18 миллионов тонн в год. И это далеко не единственный проект, который будет там реализовываться.

— Уникальные возможности Кольского залива уже по достоинству оценили крупнейшие компании России — «Новатэк», «Роснефть», «Газпром». В частности, с береговой базы обеспечения в порту Мурманск ПАО «Газпром» осуществляет технологическую поддержку буровой платформы «Приразломная», — сказал Евгений Никора.

За масштабными, значимыми задачами, связанными с освоением Арктики, продолжил он, всегда стоят живущие и работающие здесь люди. Проблема нашего региона заключается в мазутозависимости. Мимо нас через рейдовые перегрузочные комплексы (а это 4 из 5 терминалов, действующих сейчас в регионе) везут нефть, через порт — уголь. Скоро пойдет сжиженный природный газ. А мы при этом вынуждены закупать до 900 тысяч тонн мазута в год на отопление.

— В этом году на субсидии ресурсоснабжающим организациям из областного бюджета выделено более 5,5 миллиарда рублей. В будущем году цифра составит 8 миллиардов. При доходной части бюджета — около 57 миллиардов. И это не может не беспокоить власти региона, — подчеркнул Евгений Никора.

Поэтому регион крайне заинтересован в замене более рискованной рейдовой перевалки на береговые нефтяные терминалы, которые позволят развивать нефтепереработку и в качестве одного из продуктов разгонки нефти получать местный мазут.

Но более перспективен в качестве топлива для коммунальных нужд газ. В свое время речь шла о строительстве магистрального газопровода Волхов-Мурманск. Его стоимость в ценах 2014 года оценивалась в сумму около 300 миллиардов рублей. Сейчас это еще дороже. Но проект рассчитывался под газ со Штокманского месторождения. Однако его освоение сейчас откладывается на горизонт 2035-2040 годов. А без этого столь дорогостоящая стройка вряд ли начнется.

Но «Новатэк» планирует строительство у нас терминала по перевалке 20 миллионов тонн СПГ. При условии создания на Кольском полуострове газотранспортной системы часть газа можно будет отбирать для нужд региона. Есть интерес и к отпарному газу (ОГ) — парам метана, которые образуются за счет воздействия окружающей среды и изменений атмосферного давления во время хранения СПГ. При реализации этих проектов можно будет решить проблему газификации региона.

Губернатор Марина Ковтун, участвуя в работе РЭН, провела рабочие встречи и переговоры с руководством компаний «Новатэк» и «Россети».

Встреча с председателем правления ПАО «Новатэк» Леонидом Михельсоном состоялась в среду. Как сообщил Евгений Никора, также принимавший в ней участие, стороны еще раз уточнили сроки, в которые «Новатэк» планирует завершить реализацию первого и второго этапов стратегического инвестиционного проекта по созданию в Мурманской области центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Это, как подтвердил Леонид Михельсон, 2019 и 2020 годы. То есть, уже совсем близко. Объем инвестиций в проект составит около 120 миллиардов рублей.

«На полях РЭН провели рабочую встречу с главой компании «Россети» Павлом Ливинским. Обсудили вопросы развития электросетевого комплекса, связанные с технологическим присоединением новых потребителей,тарифным регулированием, консолидацией электросетевых активов, нормализацией расчетов за услуги по передаче электроэнергии», — написала Марина Ковтун в своем твиттере.