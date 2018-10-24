Интересно и с пользой.

На каникулах в оздоровительных лагерях региона отдохнут почти 4,5 тысячи ребят. Вопрос организации отдыха детей в осенне-зимний период власти рассмотрели на оперативном совещании в правительстве области, которое провела губернатор Марина Ковтун.

— Через неделю в школах начнутся каникулы. Что порой происходит, когда школьники предоставлены сами себе, мы с вами, к сожалению, знаем. Детям необходимо обеспечить безопасный и содержательный досуг, — подчеркнула глав региона.

О планах на осенние каникулы доложила и.о. министра образования и науки Ирина Ковшира.

В этот период, сообщила она, во всех муниципальных образования, за исключением Терского и Ловозерского районов, будут функционировать 67 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с общим охватом около 4400 обучающихся.

183 ребенка отдохнут в санаторных учреждениях. В том числе в «Тамаре» — 57 человек, в «Изовеле» — 72 человека, в «Лапландии» — 54 человека. Еще 60 ребят продолжат отдых в Зеленоборской санаторной школе-интернате. В профильном центре «Гандвиг» будет организована тематическая смена для 107 обучающихся.

— Все оздоровительные учреждения готовы к приему детей: получены санитарно-эпидемиологические заключения, разработаны программы досуговой занятости с учетом возрастных особенностей детей, а также включением мероприятий учреждений культуры, — сказала Ирина Ковшира.

Охрана оздоровительных учреждений будет осуществляться, как и в период образовательного процесса, охранным предприятием или сотрудниками образовательных организаций.

Кроме того, в каникулярный период будет продолжена работа организаций дополнительного образования. Ребята смогут посещать кружки, секции, досуговые мероприятия.

— В адрес органов управления образованием направлены письма о необходимости проведения дополнительных профилактических мероприятий перед началом каникул по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности и требованиям к поведению вблизи водоемов. Особое внимание на организацию досуговой занятости в каникулярный период рекомендовано обратить на детей «группы риска», — добавила Ирина Ковшира.

— Прошу глав администраций муниципалитетов взять под личный контроль организацию отдыха детей в период осенних каникул. При этом обратить особое внимание на проведение экскурсионных поездок для ребят, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, — подчеркнула губернатор Марина Ковтун.