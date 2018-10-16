Гастролеры поневоле.

После продажи муниципалитетом в частные руки здания бывшего кинотеатра «Атлантика», где сейчас по причине реконструкции основного здания ютится областной драматический театр, новый собственник заговорил о повышении арендных платежей. Дело уже дошло до суда. И чем все закончится, пока неизвестно…

О судьбе театра вчера зашла речь на оперативном совещании в правительстве области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Напомню, 2019 год указом президента России объявлен в стране Годом театра. В целом обсуждаемый вопрос касался его проведения в нашем регионе.

Губернатор Марина Ковтун утвердила соответствующий региональный план мероприятий. В их числе — театральные фестивали и конкурсы, гастроли ведущих отечественных театров, обменные гастроли мурманских областных театров с театрами регионов Северо-Западного федерального округа.

— Однако не менее важной я считаю активную выездную работу областных театров в муниципальных образованиях. Таким образом решается задача доступности услуг культуры для населения независимо от места проживания, — подчеркнул Алексей Тюкавин.

— Активизация гастрольной деятельности областных театров и привлечение зрителей на их спектакли в муниципальных образованиях — одна из основных задач региональной культурной политики, — подчеркнул, выступая с докладом, председатель областного комитета по культуре и искусству Сергей Ершов.

Только за 1 полугодие 2018 года, продолжил он, в муниципалитетах состоялось 29 спектаклей театра кукол и 12 спектаклей драматического театра, которые посетило почти 7 тысяч зрителей.

В сентябре в регионе открыт новый театральный сезон, который станет юбилейным для драматического театра. В настоящее время формируется план гастрольной деятельности в муниципальных образованиях на 2019 год, ведутся переговоры о датах проведения спектаклей на площадках муниципальных учреждений культуры.

— Гастрольная деятельность в муниципалитетах важна для нас еще и потому, основное здание драматического театра находится на реконструкции, — отметил Сергей Ершов. — Вместе с тем, практика организации гастролей областных театров в муниципальных образованиях региона свидетельствует о том, что, к сожалению, не во всех муниципалитетах соответствующая работа организована должным образом.

Так, в 2017 году в Североморске, Никеле и Заполярном пришлось отменить выездные спектакли драматического театра в связи с низкой продажей билетов.

В 2018 году также в Заполярном снова был отменен спектакль драмтеатра по этой же причине. А в Кильдинстрое, Пушном и Кировске выездные спектакли состоялись, однако наполняемость зала составила менее 20 процентов.

На организацию выездов в муниципальные образования области, подчеркнул Сергей Ершов, затрачиваются серьезные человеческие и финансовые ресурсы. Комитетом совместно с администрацией театров ведется большая подготовительная работа по организации гастрольных спектаклей, но, видимо, этого недостаточно.

— Хочу обратиться к руководителям органов местного самоуправления.

Уважаемые коллеги, создание равного доступа населения Кольского Заполярья, независимо от места проживания, к качественным услугам культуры — это наша общая государственная задача, — сказал он. — Мы прекрасно понимаем, что далеко не все жители области могут приехать на премьерные спектакли, которые ежегодно представляют областные театры. Хочу подчеркнуть, они очень взвешенно формируют свою репертуарную и ценовую политику. В то же время антрепризные спектакли столичных артистов — это всегда дорого, но, к сожалению, не всегда качественно.

В репертуаре областных театров — спектакли по произведениям русской и зарубежной классики, современной драматургии, детские произведения — то есть, спектакли для всех возрастных групп населения.

— Как складываются у драмтеатра отношения с новым собственником помещения бывшего кинотеатра «Атлантика», где театр сейчас работает? — поинтересовался Алексей Тюкавин.

Как сообщил Сергей Ершов, переговорный процесс все еще идет, но разбирательство уже перешло и в суд. Если вопрос не будет решен, рассматриваются варианты работы театра с 1 января на других площадках.

По мнению главы администрации областного центра Андрея Сысоева, судебные перспективы у этого спора для учреждения культуры есть. Ведь при продаже здания условия временного пребывания там областного драмтеатра были оговорены.