Ежи отправились в Японию.

Промышленным и прибрежным рыболовством у нас занимаются более 140 хозяйствующих субъекта, зарегистрированных на территории Мурманской области и других субъектов России — Архангельской и Калининградской областей, Карелии, Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга.

Специфика Северного промыслового бассейна заключается в том, что запасы водных биологических ресурсов рассредоточены в разных районах промысла: исключительной экономической зоне Российской Федерации, Норвежской экономической зоне, района архипелага Шпицберген, экономических зонах Фарерских островов, Исландии, Гренландии. Кроме того, промысел осуществляется и в открытой части Мирового океана — Северо-Восточной и Северо-Западной Атлантике.

Значительная часть поступающей на нашу территорию рыбопродукции отправляется в другие страны. И наращивание экспортного потенциала в этой сфере является одним из приоритетных направлений развития области. Но обеспечить этот рост можно только при условии безопасности выпускаемой продукции. Поэтому каждый этап — от ее производства до выпуска за границу — находится под строгим контролем государственной ветеринарной службы.

— За девять месяцев текущего года нашими специалистами досмотрено и оформлено около 158 тысяч тонн рыбы и рыбопродукции, следовавших за границу автомобильным, авиационным и морским транспортом. Это на тысячу тонн, больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщила начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на госгранице и транспорте управления Россельхознадзора по Мурманской области Марина Силюгина.

С июля согласно требованию законодательства все ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) оформляются в электронном виде. В результате интеграции информационных систем Росрыболовства с системой «Меркурий» Мурманская область по данным Россельхознадзора занимает лидирующую позицию по количеству оформляемых в электронном виде ветеринарных сертификатов на водные биологические ресурсы. Так, только в сентябре количество оформленных электронных ВСД возросло на 10 процентов.

— На сегодня основными направлениями экспорта рыбы и рыбопродукции Баренцева моря являются страны Евросоюза, Китай и США, — уточнила Марина Силюгина. — В августе впервые начались экспортные отправки живого морского ежа в Японию. Также можно отметить первую отправку продукции морского промысла, выработанной российским судном, в Республику Корея.