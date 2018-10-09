Для опасений нет причин.

Атомщики региона представили общественности свои экологические отчеты. В рамках Недели науки презентация прошла в Северо-Западном институте (филиале) Московского гуманитарно-экономического университета.

Наша область имеет весьма неплохие показатели в «Экологическом рейтинге субъектов РФ», составленном общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль». В 2017 году она улучшила свои позиции на 9 пунктов, впервые войдя в топ-10 этого рейтинга.

Несмотря на то, что основную лепту в загрязнение природы Кольского полуострова вносят горнодобывающие и металлургические компании, особое внимание граждане традиционно обращают на действующие в регионе предприятия атомной отрасли.

Недавно все они — Кольская АЭС, ФГУП «Атомфлот» и СЗЦ «СевРАО» — представили свои экологические отчеты за прошлый год студентам. Презентация прошла в Северо-Западном институте (филиале) Московского гуманитарно-экономического университета.

— Главный приоритет госкорпорации «Росатом» — безопасность. И для нас очень важно, чтобы студенты, все жители Мурманской области знали как можно больше о тех предприятиях атомной отрасли, которые работают в нашем регионе, — подчеркнул секретарь Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области Сергей Жаворонкин.

Специалисты-экологи «атомных» предприятий рассказали собравшимся в зале ребятам о том, как обеспечивается безопасная работа их непростых производств, какой ведется контроль за загрязнением окружающей среды и каков вклад отрасли в промышленные сбросы и выбросы региона. Спойлер: вклад этот очень и очень невелик! Но обо всем по порядку.

Финансирование природоохранных мероприятий Кольской АЭС, как сообщил инженер отдела радиационной безопасности станции Леонид Майоров, в минувшем году составило без малого 800 миллионов рублей.

Уже десять лет на КАЭС действует экологическая политика. А с 2016 года по рекомендации МАГАТЭ станция начала внедрять интегрированную систему управления в полном соответствии с международными стандартами.

Производственный контроль на КАЭС организован по всей 30 километровой зоне вокруг станции и в наблюдательном пункте, который находится с подветренной стороны от нее в районе Кандалакши. Контролируют приземный слой воздуха, почву, все виды растительности, донные отложения. В среднем за год проводится без малого 9 тысяч анализов, касающихся содержания радиоактивных веществ, с оформлением результатов.

Сбросы радионуклидов со станции осуществляются из контрольных баков и только после анализа воды. Просто так радиоактивность в окружающую среду попасть не может. Впрочем, там и попадать-то нечему. Единственный радионуклид, которым можно оперировать, это тритий, от которого нет технологий очистки. Так вот, удельный вес его сброса составляет… 1,46 процента от допустимых значений. По остальным радионуклидам цифры уходят в тысячные и даже десятитысячные доли процента от норматива.

Выбросы радионуклидов в атмосферу также крайне незначительны и не превышают 2,13 процента от норматива. Это по инертным радиоактивным газам, по другим показателям цифры еще ниже. И никакого воздействия на окружающую среду они не оказывают.

Выбросы в атмосферный воздух обычных загрязняющих веществ — это нерадиоактивные выбросы, связанные со вспомогательными производствами (опробованием работы дизель-генераторов, от транспорта и так далее) — колеблются от 81 процента (по оксиду азота) до 5 процентов (по керосину) от нормативов.

Доля Кольской АЭС в общем объеме сбросов всех предприятий Мурманской области составляет 0,17 процента, выбросов — 0,03 процента. А удельный вес образования отходов — 0,0005 процента.

На ФГУП «Атомфлот» экологическая политика введена в действие с июля 2009 года. Только перечень основных документов, регулирующих природоохранную деятельность предприятия, занимает три страницы.

Производственный экологический контроль осуществляется подразделением заместителя главного инженера по ядерной и радиационной безопасности — группой экологического контроля. Итоги за прошлый год подвела руководитель группы Наталья Фомина.

В рамках мониторинга состояния недр контролируются грунтовые и поверхностные (акватория) воды, почвы и донные отложения. Сбросы радионуклидов в акваторию фактически стремятся к нулю, не превышая 5,5 процента от нормы по цезию-137. По остальным — и того меньше.

Выбросы радиоактивных веществ в атмосферу (в виде инертных радиоактивных газов и аэрозолей) в отчетном году составили 0,43 терабеккереля при разрешенном выбросе 0,61 терабеккереля в год. Иначе говоря — чуть более 70 процентов от предельно допустимого.

Удельный вес сбросов ФГУП «Атомфлот» в общем объеме предприятий Мурманской области составил 0,034 процента, выброс — 0,16 процента.

СЗЦ «СевРАО», напомнила эколог предприятия Марина Кузнецова, включает в себя три отделения — губа Андреева, Сайда-Губа и Гремиха. Экологическая политика утверждена здесь в ноябре 2016 года. Осуществляется контроль внешней среды, как на технической территории, так и за ее пределами. Проводится анализ недр, который объединяет на территории трех отделений 45 наблюдательных скважин.

В отчетном году СЗЦ «СевРАО» не производил сбросов радионуклидов в водные объекты и их выброс в атмосферный воздух. Их содержание там не превышает значений, установленных законодательством.

Общая площадь загрязненной и потенциально загрязненной территории пунктов временного хранения радиоактивных отходов составляет 4,2 гектара. Это зона контролируемого доступа. В санитарно-защитных зонах и зонах наблюдения отделений губа Андреева и Гремиха загрязнений не выявлено. В Сайда-Губе загрязненные территории вовсе отсутствуют.

Сергей Жаворонкин вручает памятный подарок представителям университета.

Докладывает Леонид Майоров.