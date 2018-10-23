Число многодетных семей выросло в 2,5 раза.

Подготовку к реализации нацпроекта «Демография» в регионе власти обсудили вчера на оперативном совещании в правительстве области, которое провела губернатор Марина Ковтун.

В соответствии с указом президента России от 7 мая «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» правительство страны разработало паспорт национального проекта «Демография», в который входят 5 федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт — норма жизни».

— 3 сентября национальный проект утвержден президиумом Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте России и направлен в субъекты Федерации для подготовки региональной составляющей. К этой работе мы уже приступили, — подчеркнула Марина Ковтун.

О подготовке к реализации национального проекта «Демография» рассказал министр социального развития Сергей Мякишев. Подробно он остановился на первом федеральном проекте. Он направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создании благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

— На территории нашего региона для этого реализуется целый комплекс мер, сейчас он включает 18 различных мер федерального и регионального уровней. Общий объем финансирования по году — больше двух миллиардов рублей, причем порядка 1,6 миллиарда — это деньги областного бюджета. Это позволяет нам на протяжении ряда последних лет сохранять положительную динамику численности детей, рожденных третьими и последующими. В 2010 году у нас родилось 857 третьих детей, а по итогам прошлого года — уже 1512. За это время более чем в 2,5 раза выросло число многодетных семей. Сегодня их уже 7068, — отметил Сергей Мякишев.

С 1 июля в нашем регионе молодым мамам, родившим первенца до 26 лет, предоставляется выплата в размере 14 тысяч рублей ежемесячно с рождения ребенка до исполнения ему полутора лет. Причем эта выплата не зависит от уровня дохода семьи. На сегодня принято 161 заявление на оказание этой меры поддержки. Общая сумма выплат превышает 5 миллионов рублей.

С 1 января действует и аналогичная федеральная мера поддержки, правда, зависящая от уровня дохода семьи. Там выплачивается 15 тысяч рублей ежемесячно. У нас 781 заявление на ее получение.

— В совокупности эти две меры поддержки должны принести результат, — подчеркнул Сергей Мякишев.