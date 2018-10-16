Быть готовыми к приходу инвесторов.

Власти региона обсудили с руководством МРСК Северо-Запада инвестиционный проект по строительству нового электросетевого комплекса в селе Териберка. Он должен быть реализован уже в будущем году.

Готовность субъектов электроэнергетики региона к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов, обеспечение надежного электроснабжения потребителей Териберки, а также взаимодействие органов местного самоуправления и территориальных сетевых организаций при ликвидации возможных аварийных ситуаций в электросетевом комплексе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» обсудили на заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области. В минувшую пятницу его провел заместитель губернатора Евгений Никора.

— Объекты электросетевого хозяйства Мурманской области к уже начавшемуся отопительному сезону готовы. Мы внимательно смотрим на каждое муниципальное образование, учитываем итоги прохождения предыдущего отопительного сезона, знаем зоны риска, которые требуют особого внимания. Но, повторюсь, в целом сетевой комплекс и генерирующие компании региона к ОЗП 2018-2019 годов готовы, — подчеркнул в беседе с журналистами Евгений Никора.

Прокомментировал он и особое внимание к Териберке:

— И в прошлом, и в позапрошлом годах у нас были определенные непростые ситуации по электроснабжению этого села. Хочу напомнить, что от надежного электроснабжения в Териберке зависят и ее тепло- и водоснабжение. Определенные мероприятия по повышению надежности уже проведены. Но сегодня мы коллегами из МРСК Северо-Запада еще раз все обсудим.

Следует добавить, что на заседание штаба из Петербурга приехал новый генеральный директор МРСК Северо-Запада Артем Пидник. На эту должность он избран всего несколько дней назад. И для него — это первый визит в регионы присутствия компании. С Артемом Пидником власти региона обсудили реализацию инвестиционного проекта по строительству нового электросетевого комплекса в Териберке за счет средств МРСК.

— Сейчас завершается проектирование. И в следующем году должны быть выполнены все необходимые работы. Териберка для нас интересна еще и тем, что нужно создать задел для реализации новых инвестиционных проектов, как туристических, так и промышленных, в этом древнем поморском селе. Очень важно, чтобы мы с энергетиками были готовы к приходу инвесторов на ближайшие пять-десять лет, — сообщил Евгений Никора.

На заседании Штаба также обсудили взаимодействие электросетевых компаний с органами местного самоуправления в случае возникновения аварийных ситуаций. Здесь крайне важно оперативно наладить совместную работу.