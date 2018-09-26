Заявить о себе поможет Интернет.

C 1 по 31 октября, напоминает Мурманскстат, в России пройдет пробная перепись населения, которая является ключевым этапом подготовки к предстоящей Всероссийской переписи 2020 года.

В ходе нынешнего мероприятия будет отработан широкий комплекс методологических, технологических и организационных задач, позволяющих модернизировать процессы проведения переписи населения, повысить достоверность и полноту ее итогов, апробировать принципиально новый для России способ сбора сведений о населении — заполнение гражданами переписных листов в сети Интернет.

Пробная перепись затронет десять районов в девяти субъектах России. В соответствии с распоряжением Правительства РФ она проводится в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики, муниципальном районе «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутском муниципальном районе Камчатского края, городском округе — город Минусинск Красноярского края, Нижнеудинском и Катангском муниципальных районах Иркутской области, городском округе Великий Новгород Новгородской области, поселке городского типа Южно-Курильск муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» Сахалинской области, районе Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы и внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Княжево.

Как видим, в списке пилотных регионов Мурманская область не значится. Однако любой житель нашего края, как и все население России, с 1 по 10 октября сможет принять участие в пробной Интернет-переписи, заполнив электронный переписной лист в режиме онлайн на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Желающие попробовать новый способ переписи должны иметь подтвержденную учетную запись на портале. Один представитель жилого помещения может заполнить переписные листы на себя и остальных членов домохозяйства, проживающих в этом помещении.

Баннеры с возможностью автоматического перехода по ссылке на электронный переписной лист будут размещены на портале Госуслуг Мурманской области, а также официальных сайтах правительства Мурманской области и Мурманскстата.

Мурманскстат предлагает жителям региона принять активное участие в Интернет-переписи 2018 года.