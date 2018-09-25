Везешь солярий? Задекларируй!

Решением Совета Евразийской экономической комиссии ряд товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, отнесен к товарам не для личного пользования. При ввозе на территорию Евразийского экономического союза и вывозе таких товаров требуется их декларирование.

В перечень, уточняет пресс-служба Мурманской таможни, включены двадцать позиций, часть из которых имеет количественные и возрастные ограничения.

Так, к товарам для личного пользования не относятся табачные изделия, этиловый спирт, алкогольные напитки и пиво, если они перемещаются через границу лицом, не достигшим 18-ти лет

Для остальных граждан действуют следующие ограничения: более 200 штук сигарет, или 50 штук сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 250 граммов; алкогольной продукции, включая пиво, общим объемом более 5 литров.

Также не относятся к товарам для личного пользования икра осетровых видов рыб, а также рыба и ракообразные (живые, охлажденные, мороженые) при ввозе-вывозе физическими лицами в количествах более 250 граммов и более 5 килограммов соответственно.

Кроме этого, в перечень включены солярии, медицинская техника, оборудование и мебель, двигатели внутреннего сгорания (за исключением подвесных лодочных моторов), парикмахерские кресла, оборудование для фотолабораторий, игры, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или аналогичными средствами оплаты, и ряд других товаров.

Гражданам следует помнить и соблюдать эти требования. В случае сомнений необходимо заблаговременно, еще до пересечения границы обратиться в таможенный орган за консультацией (она, кстати, предоставляется бесплатно — устно, письменно, по электронной почте) или самостоятельно ознакомиться на официальном сайте ФТС России (www.customs.ru, в разделе «Физическим лицам») с порядком перемещения товаров для личного пользования.