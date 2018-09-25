Ставки снижены.

Несмотря на значительное сокращение объемов финансирования со стороны федерального центра на территории Мурманской области сохранены все меры поддержки бизнеса за счет региональных ресурсов. О поддержке предпринимателей шла речь на прошедшем вчера в правительстве региона оперативном совещании, которое провела губернатор Марина Ковтун.

— Мы понимаем, что для «выживаемости» малого и среднего бизнеса огромную роль играет доступность кредитных ресурсов, поэтому ведем постоянную работу по расширению кредитных продуктов, — подчеркнула она.

На территории нашего региона с 1995 года работает некоммерческая микрокредитная компания «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» (ФОРМАП). Это один из первых фондов поддержки предпринимательства, созданных в современной России.

Через Фонд реализуются такие механизмы финансовой поддержки субъектов предпринимательской деятельности, как микрофинансирование, так и предоставление поручительств при банковском кредитовании.

С 2008 года Фондом предоставлено более тысячи микрозаймов на сумму свыше 700 миллионов рублей, около 500 поручительств на сумму 1,4 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь почти 4 миллиарда рублей кредитных ресурсов, а это очень серьезная сумма.

Более подробно о новых мерах по повышению эффективности и доступности льготного кредитования для наших предпринимателей рассказал заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Олег Костенко.

Микрофинансирование, отметил он, самый востребованный на сегодня механизм поддержки субъектов МСП. Это направление деятельности фондом постоянно развивается, причем делается это на основе изучения потребности со стороны предпринимателей. С целью расширения доступа субъектов МСП Мурманской области к кредитным ресурсам в 2018 году уже расширена линейка кредитных продуктов для организаций, занятых в сфере народных промыслов и ремесел под 5 процентов годовых сроком до двух лет в объеме до 200 тысяч рублей.

Также принято решение о снижении с 1 октября процентных ставок по следующих продуктам фонда (по вновь принимаемым заявкам): микрозаем для начинающих предпринимателей — с 9 до 5 процентов годовых, микрозаем для пополнения оборотных средств — с 10 до 7 процентов годовых, микрозаймы для расчетов по договорам лизинга и для предприятий в сфере туризма — с 7 до 5 процентов годовых.

Кроме того, с 1 октября вводится новый вид целевого микрозайма — для действующих предпринимателей на приобретение оборудования, автотранспорта и техники. Срок его предоставления составит до трех лет. Сумма — до двух миллионов рублей. Процентная ставка — 7 процентов годовых.

Стоит отметить, что ФОРМАП ведет активную работу и с муниципальными образованиями региона.

— У нас эта работа поставлена неплохо, включая информированность предпринимателей. Кроме того, у нас работают большие программы и на местном уровне. Почему мы это делаем? Из собственных доходов местного бюджета поступления налоговых платежей от предпринимателей идут на втором месте после платежей от АО «Апатит». То есть, около 27 процентов — платежи предпринимателей, 7 тысяч рабочих мест в их структурах. Поэтому им — самое пристальное внимание. И результат есть, — отметил глава администрации города Апатиты Николай Бова.

Как сообщил заместитель главы ЗАТО Североморск Анатолий Рожковский, для ЗАТО льготные заимствования являются особенно актуальными. Одна из основных проблем, с которой сталкиваются субъекты малого бизнеса в ЗАТО при кредитовании, — необходимость согласования обременения объектов недвижимости с Минобороны и ФСБ при передаче их в залог кредиторам. В связи с этим североморские предприниматели получали «в нагрузку» еще несколько месяцев процедуры согласования сделок. Поэтому банки не всегда охотно шли с ними на контакт. А у Фонда процедуры получения кредитных средств и гарантий просты, прозрачны и быстры по срокам.

За полтора последних года 15 предпринимателей Североморска воспользовались услугами Фонда. В основном это предприятия розничной торговли и сферы услуг.

— Мы бы хотели, чтобы в муниципалитетах все больше и больше находили применение те меры государственной поддержки предпринимателей, которые оказываются на уровне субъекта, — подвела итог губернатор Марина Ковтун. — Прошу министерство развития промышленности и предпринимательства не снижать внимания к этой теме и постоянно совершенствовать работу по поддержке наших предпринимателей. Для нас это крайне важно.