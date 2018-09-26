Сделать Арктику чище.

В Мурманске прошел VII информационный рабочий семинар «Результаты сотрудничества по повышению ядерной и радиационной безопасности на Северо-Западе России». Его организаторами выступили госкорпорация «Росатом», ее общественный совет и экологическое объединение «Беллона».

Семинар открыл серию мероприятий в рамках XI регионального общественного форума-диалога «Сотрудничество для устойчивого развития Арктики». В его работе приняли участие специалисты по ядерной и радиационной безопасности из России, Норвегии, Финляндии и Швеции, представители общественных и экологических организаций, а также молодежи и студентов Мурманской области.

Как отметил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, правительство региона высоко оценивает работу по ликвидации ядерного наследия, проведенную на Кольском полуострове госкорпорацией «Росатом».

— Эта работа является уникальным примером международного партнерства, направленного на обеспечение глобальной ядерной безопасности, улучшение состояния окружающей среды Арктики. Во взаимодействии с иностранными партнерами реализован и реализуется ряд уникальных проектов в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности, — подчеркнул Евгений Никора.

Проектов действительно много. Это и создание системы обращения с отработанным ядерным топливом и его транспортировкой в губе Андреева (вывоз ОЯТ оттуда начался в прошлом году и должен быть завершен до 2024 года), и создание в Сайда-Губе комплекса долговременного хранения реакторных отсеков утилизированных атомных подводных лодок, и вывоз отработанного ядерного топлива АПЛ из Гремихи, и усовершенствование системы радиационного мониторинга и аварийного реагирования в Мурманской области.

— Опыт проделанной совместной работы показал, что для специалистов-атомщиков нет нерешаемых задач и проблем, но без международной финансовой, технической, технологической и научной помощи ликвидация накопившегося десятилетиями ядерного наследия в Мурманской области происходила бы значительно медленнее, — подчеркнул Евгений Никора.

— Мы собрались, чтобы обсудить проекты, которые реализуются на Кольском полуострове. Они требуют внимания и очень интенсивной работы, — сказал член общественного совета ГК «Росатом», председатель экологического центра «Беллона» в Санкт-Петербурге Александр Никитин.

В своем выступлении он также отметил особую важность обсуждения не столько достигнутых результатов, сколько перспектив решения еще существующих проблем.

— Все технические задачи, которые необходимо решить в Мурманской области, могут быть решены. Есть необходимая техника, разработаны технологии, подготовлен квалифицированный персонал, — подчеркнул руководитель проектов международного технического партнерства ГК «Росатом» Анатолий Григорьев.

Сейчас, добавил он, когда мы наблюдаем новый виток освоения Северного морского пути, то, что сделано в Арктике по улучшению ядерной и радиационной безопасности, становится особенно важным.