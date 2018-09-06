Певек согреет «Ломоносов».

В Мурманске на этапе подготовки к комплексным испытаниям находится плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Он пришвартовался у причала ФГУП «Атомфлот» в конце мая.

Место своего рождения — «Балтийский завод» в Санкт-Петербурге — уникальное сооружение покинуло в конце апреля. А конечная точка его маршрута — город Певек на Чукотке. Там энергоблок будет работать в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), куда также войдет необходимая береговая инфраструктура.

В Певек «Ломоносов» отправится примерно через год. Мурманск для него, как было сказано, является промежуточной, можно сказать технической стоянкой. Здесь, в частности, предусмотрена загрузка реакторов топливом. О том, как идут работы, и, естественно, о самом энергоблоке на заседании Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области рассказал директор филиала концерна Росэнергоатом «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» Виталий Трутнев.

«Академик Ломоносов» — первый в серии транспортабельных атомных энергоблоков малой мощности. Он представляет собой новый класс мобильных источников энергии на базе российских технологий атомного судостроения. С морской точки зрения — это гладкопалубное, то есть не имеющее надстроек на палубе надводного борта, несамоходное судно. Его длина — 140 метров, ширина — около 30 метров, водоизмещение — 21,5 тысячи тонн. Довольно внушительное плавсредство, к тому же предназначенное для работы в сложных ледовых условиях.

В его компоновке, как отметил докладчик, условно можно выделить четыре блока. В носовой части размещено тепловое и электротехническое оборудования (турбины, генераторы) и все вспомогательное оборудование второго контура. В центральном отсеке находятся две реакторные установки. Расположенные по бортам, они разделены перегородкой, что делает их полностью автономными. Проще говоря, при остановке одного из реакторов для перезагрузки топлива или иного технического обслуживания, второй может работать. Здесь же (это условно третий блок) расположено хранилище отработанных тепловыделящих сборок (ОТВС) и твердых радиоактивных отходов (ТРО). В кормовой части — вспомогательные системы и жилой модуль на 84 каюты, плюс спортзал, бассейн, сауна, тренажерный зал, камбуз, столовая и так далее.

Персонал плавучей АЭС составит ориентировочно 339 человек, включая ведомственное подразделение пожарной охраны (34 человека), административно-управленческий персонал (43 человека) и собственно эксплуатационников в составе двух вахт общей численностью около 260 человек. Вахтовать будут по 45 суток, работая в три смены. Затем самолетом на «большую землю» и через полтора месяца обратно. Часть сотрудников станции будет размещаться на самом «Академике Ломоносове», остальные — в общежитии, построенном на берегу, и городских гостиницах.

ПЭБ оснащен двумя модернизированным реакторными установками КЛТ-40. Их главным конструктором, изготовителем и поставщиком оборудования является нижегородское ОАО «ОКБМ Африкантов». КЛТ-40 — водо-водяной ядерный реактор, работающий на диоксиде урана. Каждая установка выдает 35 мегаватт электрической мощности при проектной отдаче тепловой мощности 50 гигакалорий.

— Это с лихвой обеспечит потребности Певека в тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения, — отметил Виталий Трутнев.

«Академик Ломоносов» будет установлен на плаву в пятистах метрах от берега и в одном километре от жилой застройки Певека.

— Это совершенно экологически чистый источник энергии. Радиационное воздействие за пределы плавэнергоблока на окружающую среду и население полностью исключено при нормальной эксплуатации и любых аварийных ситуациях, — подчеркнул он.

Тепло и электроэнергия с плавэнергоблока будут подаваться на комплекс зданий береговой площадки. Причем горячая вода с контура ПЭБ не будет поступать непосредственно в город. Через пластинчатые теплообменники в здании на берегу она будет разогревать воду независимого городского контура, которая и поступит в дома северян.

С берегом плавэнергоблок свяжет мол-причал на свайных конструкциях, уходящих в грунт на глубину от 12 до 26 метров. Длина этого мощного гидротехнического сооружения — 600, а ширина 12 метров. Мол призван защитить судно от капризов погоды, а также, понятно, связать его с берегом. По нему пройдут 4 гибких трубопровода горячей воды (по два в каждую сторону) и кабель для передачи на берег электрической энергии. ПЭБ будет иметь систему стабилизации в трех измерениях, компенсирующую приливы-отливы и волны.

В марте будущего года после завершения основного комплекса работ «Академик Ломоносов» пройдет в Мурманске докование. Затем, в мае-июне его покрасят. Цветовая гамма уже определена: сине-белая с красными акцентами. А в августе-сентябре (все зависит от ледовой обстановки) «Академика» перегонят в Певек. К этому времени там должно завершиться строительство гидротехнических сооружений и зданий береговой инфраструктуры. И в декабре будущего года должен состоятся ввод ПАТЭС в эксплуатацию.

«Академик Ломоносов» способен проработать в автономном режиме около 12 лет. Затем потребуется его буксировка на судоремонтный завод для докового обслуживания, а также выгрузки отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов.

— Кто же станет освещать и согревать Певек, пока «Академик» будет находиться в вынужденной отлучке? — поинтересовался я у Виталия Трутнева.

— Предусмотрена его подмена дизель-генераторами, — последовал ответ.

Докладывает Виталий Трутнев.