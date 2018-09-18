Одним развитие, другим реабилитация.

Ситуацию на объектах Росатома в нашем регионе рассмотрел на своем очередном заседании Общественный совет по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области.

О текущем состоянии дел и перспективах своего предприятия рассказал и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

— Персонал сейчас насчитывает около 1800 человек. Численность стабильная, с тенденцией к увлечению на 50-100 человек, — сообщил он. — Атомфлот — предприятие полного цикла. Мы не только работаем в арктическом регионе, но и на 90 процентов собственными силами осуществляем ремонты наших судов, ведем работы по обращению с радиоактивным отходами и отработанным ядерным топливом. Причем не только нашими, но и ВМФ, а также образующимися в связи с реабилитацией береговых баз «СевРАО». В настоящее время площадка предприятия находится в режиме ненакопления РАО и ОЯТ.

В эксплуатации сейчас четыре атомных ледокола и атомный лихтеровоз «Севморпуть». Им на замену на разных стадиях строительства находятся три новых универсальных атомохода серии 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». В перспективе может быть принято решение по строительству еще двух.

В дальнейших планах государства создание атомного ледокола «Лидер». Таких богатырей должно быть три. Ориентировочно строительство должно начаться с 2021 года с вводом в эксплуатацию головного атомохода в 2029 году. Впрочем, реализация этого проекта будет зависеть от финансов и возможностей верфей.

Подобного развития атомного ледокольного флота требует намечающийся рост перевозок по трассе Северного морского пути. Основным драйвером планируемого увеличения грузопотоков является сжиженный природный газ. Речь, в частности, идет о проектах Ямал СПГ и Арктик СПГ-2. Интересен и проект по вывозу угля с полуострова Таймыр. Причем уголь там не энергетический, а металлургический, который раза в два дороже.

Экологический отчет Кольской атомной станции за 2017 год представил участникам заседания заместитель начальника отдела радиационной безопасности КАЭС Андрей Чирков.

С 2008 года на Кольской АЭС действует экологическая политика. А с 2016 года по рекомендации МАГАТЭ станция начала внедрять интегрированную систему управления в полном соответствии с международными стандартами.

Производственный контроль на КАЭС организован по всей 30 километровой зоне вокруг станции и в наблюдательном пункте, который находится с подветренной стороны от нее в районе Кандалакши. Контролируют приземный слой воздуха, почву, все виды растительности, донные отложения. В среднем за год проводится без малого 9 тысяч анализов, касающихся содержания радиоактивных веществ, с оформлением результатов.

Сбросы радионуклидов со станции осуществляются из контрольных баков и только после анализа воды. Просто так радиоактивность в окружающую среду попасть не может. Впрочем, там и попадать-то нечему. Единственный радионуклид, которым можно оперировать, это тритий, от которого нет технологий очистки. Так вот, удельный вес его сброса составляет… 1,46 процента от допустимых значений. По остальным радионуклидам цифры уходят в тысячные и даже десятитысячные доли процента от норматива.

Выбросы радионуклидов в атмосферу также крайне незначительны и не превышают 2,13 процента от норматива. Это по инертным радиоактивным газам, по другим показателям цифры еще ниже. И никакого воздействия на окружающую среду они не оказывают.

Выбросы в атмосферный воздух обычных загрязняющих веществ — это нерадиоактивные выбросы, связанные со вспомогательными производствами (опробованием работы дизель-генераторов, от транспорта и так далее) — колеблются от 81 процента (по оксиду азота) до 5 процентов (по керосину) от нормативов.

Доля Кольской АЭС в общем объеме сбросов всех предприятий Мурманской области составляет 0,17 процента, выбросов — 0,03 процента. А удельный вес образования отходов — 0,0005 процента.

Финансирование Кольской АЭС природоохранных мероприятий в отчетном году составило без малого 795 миллионов рублей.

Об оценке экологического состояния окружающей среды на площадке ФГУП «СевРАО» в губе Андреева доложил научный сотрудник отдела радиационной безопасности населения Федерального медицинского биофизического центра (ФМБЦ) имени А.А. Бурназяна Владимир Серегин.

Береговая база ВМФ, напомнил он, была создана там в шестидесятые годы прошлого века. С начала двухтысячных объект находится в ведении ФГУП «РосРАО», входящего в корпорацию «Росатом». В начале восьмидесятых годов в губе Андреева произошла авария: бассейны с отработанным ядерным топливом дали течь. После чего ОЯТ перегрузили в три емкости блока сухого хранения.

ФМБЦ работает на площадке с 2005 года. Тогда была выполнена предварительная оценка угроз. За прошедшие 13 лет разработано более двух десятков нормативных документов, регулирующих вопросы реабилитации объекта.

— Мы проводили собственные исследования на территории губы Андреева. К настоящему моменту накоплен значительный объем данных по экологическому мониторингу этой площадки и зоны наблюдения, включая близлежащий город Заозерск, — сказал Владимир Серегин.

Доза облучения населения города составляет 0,95 миллизиверта в год, что находится в пределах нормы. При этом техногенные радионуклиды составляют в ней менее 1 процента.

В целом динамика по реабилитации базы положительная. С развитием инфраструктуры, строительством новых зданий и защитных сооружений площади загрязненных территорий значительно сократились. Как известно, с прошлого года начался вывоз ОЯТ с объекта в Челябинскую область на спецкомбинат «Маяк».