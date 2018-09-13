Мы должны быть в Арктике лучше всех!

Вчера в Мурманске стартовал второй, очный этап комплексной образовательной программы в сфере государственно-частного партнерства, проводимой Национальным центром ГЧП по инициативе регионального министерства развития промышленности и предпринимательства. В мероприятии принимают участие около сотни сотрудников органов государственной и муниципальной власти, а также представители банковского сектора.

— Правительство Мурманской области, министерство развития промышленности и предпринимательства впервые реализует такую масштабную программу по обучению чиновников регионального правительства, муниципалов и представителей банковского сектора государственно-частному и муниципально-частному партнерству, — рассказал журналистам заместитель губернатора Евгений Никора. — Ответ на то, почему мы это делаем, весьма простой: необходимо развивать региональную экономику, реализовывать задачи, поставленные президентом России в рамках национальных проектов. Для этого нужны силы и средства. Сил у нас достаточно, желания тоже. А вот средств зачастую не хватает. Поэтому очень важно привлекать средства частных инвесторов. Для этого нужно понимать, как это делать. Необходимо находить такие инструменты, которые выгодны всем сторонам. Чтобы был результат, и участники того или иного инвестиционного проекта смогли вернуть вложенные средства. Для нас важно, что создаются команды на муниципальном и региональном уровнях, которые могут успешно реализовывать механизмы ГЧП и МЧП. Мурманская область уже реализует проекты с участием механизмов ГЧП. Это проекты в сфере коммунального хозяйства. Мы готовим проекты в сфере здравоохранения, спорта. На территории региона в рамках ГЧП реализуются и крупные федеральные проекты, одни из крупнейших в стране. Скажем, проект развития Мурманского транспортного узла. Это пример того, когда частные инвесторы вкладывают средства, понимая, что государство тоже вложит определенные средства в инфраструктуру. А результат будет важен для экономики государства и региона, позволит создать новые рабочие места. Поэтому такого рода образовательная программа, я считаю, очень важна для всех участников. Она позволит каждому из муниципалитетов и региону в целом получить людей, которые обладают необходимыми компетенциями для серьезного рывка в экономике.

— Сегодня стартует второй этап большой программы обучения государственных и муниципальных служащих по тематике государственно-частного партнерства, — поделился с прессой исполнительный директор Национального центра ГЧП Максим Ткаченко. — Участники должны не только научиться пользоваться этим относительно новым для России механизмом, но и получить необходимую компетенцию по проектам, которые они сами заявили, каждый муниципалитет, каждая команда. Мы отобрали десять наиболее интересных, которыми и будем заниматься. В частности, предложен проект по строительству нового хирургического корпуса областной больницы, реконструкции очистных сооружений в Мурманске, несколько коммунальных проектов. До этого был заочный этап в форме вэбинаров.

Заметим, что в России уже реализуется три с половиной тысячи проектов в рамках ГЧП. В числе наиболее значимых — аэропорт «Пулково», трасса Москва-Санкт-Петербург и другие. Есть и менее крупные, регионального уровня в сфере здравоохранения, коммунального хозяйства, социальной защиты.

В ходе обучения проектные команды, сформированные из числа слушателей, займутся подготовкой концепций отдельных проектов под руководством экспертов-преподавателей. По итогам второго этапа каждая команда представит первую версию концепции своих проектов с указанием правовых и финансовых параметров, укрупненного плана реализации, возможных рисков и их распределения, ожидаемого социально-экономического эффекта.

— Мы должны быть в Арктике лучше всех, — сразу «замотивировал» участников Евгений Никора.

И работа началась. Тренинг продлится три дня.