Кто не курит и не пьет?

На прошлой неделе по всей России стартовало выборочное статистическое наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения.

Оно позволит оценить эффективность государственной политики в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта, доступность лекарственных средств и продуктов питания и, как следствие, разработать дополнительные меры государственной поддержки, направленные на увеличение продолжительности здоровой жизни.

Программа выборочного наблюдения, сообщает Мурманскстат, включает в себя девять тематических блоков вопросов: демографические характеристики (пол, возраст, уровень образования), состояние здоровья, жизнедеятельность взрослого человека, питание респондента, социальное самочувствие, семейное положение, занятия физкультурой и спортом, привычки, которые считаются вредными, знания о ВИЧ/СПИД.

Наблюдением будет охвачено 15 тысяч домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации. В Мурманской области оно коснется 105 домохозяйств, проживающих в городах Мурманск, Апатиты, Кировск, Североморск и сельских населенных пунктах Алакуртти, Зверосовхоз. Личному опросу подлежат респонденты в возрасте 15 лет и старше.

Опрос пройдет с использованием планшетных компьютеров специально обученными работниками — интервьюерами, имеющими при себе удостоверение Федеральной службы государственной статистики. Заполнение вопросников производится со слов респондентов и без предъявления каких-либо документов.

Участие респондентов в опросе — это возможность выявить реальные проблемы, которые мешают населению поддерживать свое здоровье, вести активный образ жизни.

Последнее наблюдение по этой тематике проходило в 2013 году. Тогда для подавляющего большинства россиян хорошее здоровье являлось одной из наиболее актуальных базовых ценностей и занимало первое место среди других — семьи, материального благополучия, работы, образования.

83 процента опрошенных вполне осознавали, что состояние их здоровья зависит, прежде всего, от них самих. Признавая на декларативном уровне важность здоровья, полезность занятий физической культурой, пагубность курения, употребления алкоголя и другие негативные факторы, большинство людей в реальной жизни пренебрегали возможностями сохранения здоровья и рисками его потери. В период наблюдения 72 процента респондентов ответили, что не занимались физкультурой или спортом, 80 — не делали утреннюю гимнастику, 24 — регулярно курили, 87 процентов — употребляли алкогольные напитки.

Выборочное наблюдение продлится до 5 октября.

Следует добавить, что сейчас (с 15 по 29 сентября) в нашей области, как и по всей России, Росстат проводит еще один опрос — комплексное наблюдение условий жизни населения. Стать его участниками предложат 486 домашним хозяйствам региона (в целом по России в опросах примут участие 60 тысяч домохозяйств). Интервьюеры Мурманскстата постучатся в квартиры наших земляков, проживающих в городах Мурманск, Полярный, Североморск, Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск, Кандалакша, Ковдор, поселках городского типа Никель, Мурмаши, Ревда, населенных пунктах Шонгуй и Белое Море.

Северянам предоставлена возможность оценить свои жилищные и бытовые условия, качество и доступность социальной инфраструктуры (транспортного обеспечения, торгового и бытового обслуживания), работу органов государственного управления.

Гражданам в возрасте 15 лет и старше будут заданы вопросы о трудовой деятельности и условиях труда, социальном обеспечении, образовании, наличии информационных и коммуникационных средств, состоянии здоровья и доступности медицинского обслуживания, использовании свободного времени.

На вопросы по детям младше 15 лет ответят их родители или опекуны. Предстоит собрать информацию о посещении ими образовательных организаций и использовании информационных технологий, состоянии здоровья и доступности медицинского обслуживания, социальной поддержке и отдыхе.

Проведение комплексного наблюдения по данной тематике осуществляется раз в два года. Вот несколько цифр из итогов наблюдения за 2016 год. Состояние занимаемого жилого помещения оценили на «отлично» и «хорошо» чуть больше половины опрошенных в регионе домохозяйств. При этом только треть домохозяйств оценили качество воды, поступающей из наиболее доступного источника водоснабжения как «хорошее», а 45 процентов пользовались дополнительными устройствами для очистки питьевой воды.

Из общего числа лиц в возрасте 15 лет и старше 87 процентам нравится жить в своем населенном пункте, при этом подавляющее большинство (91 процент) указало на наличие различных проблем. Среди них в наибольшей степени это состояние дорог, безопасность дорожного движения, загрязненность окружающей среды, плохая организация работы жилищно-коммунальных служб.

Не вполне удовлетворены расстоянием до работы 18 процентов респондентов в возрасте 15 лет и старше, занятых в экономике, выполняемыми обязанностями — почти четверть, заработком — половина. Больше половины респондентов оценили состояние своего здоровья как удовлетворительное, а 8 процентов — как плохое и очень плохое. При этом из общего числа граждан, не выезжавших в 2016 году на санаторно-курортное лечение, 74 процента заявили, что вообще никогда не были в санаторно-курортном учреждении.