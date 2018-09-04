Каждому дому — по паспорту.

Наступила осень. В нашем северном крае не за горами начало нового отопительного сезона. Текущую ситуацию с подготовкой к предстоящей зиме власти региона обсудили на очередном на оперативном совещании, которое провела вчера губернатор Марина Ковтун.

На прошлой неделе межведомственная комиссия по подготовке к зиме работала в Мурманске и Североморске. О положении дел в этих муниципалитетах доложил доложил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский. Все идет в штатном режиме, подчеркнул он. Социальные объекты подготовлены на сто процентов, на них оформлены паспорта готовности.

— В областном центре внутридомовые системы теплоснабжения многоквартирных домов промыты, тепловые пункты подготовлены, паспорта готовности оформляются. По состоянию на 28 августа 93 процента из 2400 МКД уже получили паспорта готовности. Теплоснабжающими организациями формируется нормативный запас топлива, — сообщил докладчик.

Во флотской столице из 392 жилых домов оформлен 391 паспорт готовности. Запас топлива на АО «МЭС» формируется.

— Хочу обратиться к главе администрации Мурманска Андрею Ивановичу Сысоеву. Судя по всему, подготовка к отопительному периоду в городе опасений не вызывает. Надеюсь, все паспорта готовности будут оформлены вовремя. Те не менее, прошу вас обратить внимание на нарушения в работе группы ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» — это управляющие компании «Мурманская Городская Компания», «Четвертая УК», «ЖЭК», «Первая УК», «УК Кристалл» и «Пятая УК», — сказала губернатор Марина Ковтун.

Под управлением названных УК находятся 120 домов. В числе выявленных нарушений — неготовность ряда домов к отопительному периоду, что может привести к отзыву лицензий. Как сообщил Андрей Сысоев, ситуация с этими УК находится под жестким контролем.

На этой неделе межведомственная комиссия завершает проверку подготовки муниципальных образований к зиме работой в ЗАТО Александровск и Видяево.

Паспорта готовности жилищного фонда всем муниципальным образованиям нужно подписать в срок до 15 сентября. Осталось меньше двух недель. Эта работа находится на контроле Госжилинспекции (ГЖИ). О ситуации по области доложила начальник ГЖИ Алена Кузнецова.

— По состоянию на 31 августа в наш адрес от органов местного самоуправления поступила информация о количестве выданных паспортов готовности жилищного фонда. В ходе проведения мониторинга установлено, что сто процентов паспортов готовности жилищного фонда подписано органами местного самоуправления Зареченска, Заполярного, Апатитов, Кировска, Оленегорска, Ковдорского района, Мончегорска, Туманного, Ловозера, Печенги, Корзуново, Мурмашей, Зеленоборского, Териберки, Туломы, Ура-Губы, ЗАТО Заозерск и Островной, — сообщила она.

Продолжается работа по выдаче паспортов готовности в Мурманске (готовность 93 процента), Кандалакше (88 процентов), Североморске (99,9 процента), Полярных Зорях (80 процентов), Александровске (98 процентов), Верхнетуломском (99 процентов), Коле (99 процентов), Молочном (94 процента), Ревде (75 процентов).

В отстающих ЗАТО Видяево (19 процентов готовности), Алакуртти (40 процентов), Пушной (63 процента), Никель (41 процент), Умба (40 процентов) и Междуречье (48 процентов).