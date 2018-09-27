К выгрузке ядерного топлива готовы.

Вчера на судоремонтном заводе «Нерпа» прошла церемония открытия производства по выгрузке из ее хранилища отработанного ядерного топлива. Комплекс представляет собой здание-укрытие с необходимой технологической «начинкой».

— Очень важно, что объекты накопленного экологического ущерба в регионе, в том числе представляющие ядерную и радиационную опасность, постепенно уходят в прошлое. Арктика требует особо требовательного отношения к ее природе и экологии. А этот уникальный, высокотехнологичный объект позволяет завершить очередной этап утилизации плавтехбазы «Лепсе», — сказал на торжественном митинге заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

В мероприятии приняли участие представители различных подразделений госкорпорации «Росатом», Европейского банка реконструкции и развития (он внес существенную долю в финансирование проекта), экологических организаций, а также пресса.

На снежногорский СРЗ плавтехбаза была отбуксирована осенью 2012 года. До этого превращенное в плавучее хранилище радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива судно ждало утилизации около двух десятков лет.

Сухогруз «Лепсе» был заложен на Николаевских верфях в 1934 году. В начале шестидесятых его переоборудовали под плавтехбазу. И с 1963 по 1981 год «Лепсе» обеспечивал перезарядку атомных ледоколов «Ленин», «Арктика» и «Сибирь». После этого судно использовалось только для хранения ОЯТ и РАО.

Еще осенью 1986 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли специальное постановление об утилизации ПТБ «Лепсе». Но только спустя два десятка лет — уже, по сути, совсем в другой стране — был разработан первый эскизный проект этой непростой операции.

Весь проект можно разделить на три глобальные части. Первая — подготовка судна к транспортировке и собственно его перевод в Снежногорск на судоремонтный завод «Нерпа». Вторая часть — постановка «Лепсе» на стапельную плиту СРЗ и подготовка инфраструктуры самой «Нерпы» к утилизации плавтехбазы. Третья — собственно утилизация судна с выгрузкой из его хранилища отработанного ядерного топлива, часть из которого повреждена.

Практические работы по подготовке судна к перегону на «Нерпу» начались с 2010 года. Именно тогда «Лепсе» прошел очередной доковый ремонт и освидетельствование для продления возможности его безопасной стоянки. Из него выгрузили радиоактивные отходы.

Затем, как было сказано, перегон на «Нерпу». Там, пока ПТБ еще находилась на плаву, с нее демонтировали мачты, трубу и элементы надстройки. Одновременно на берегу подготовили конструкции носовой и кормовой блок-упаковок. И в октябре 2014-го судно поставили в док, а затем перевели на твердое основание на стапельной плите «Нерпы».

Уже лишившееся надстройки судно было разделено на пять частей: кормовую (условно «чистую»), блок хранилища цистерн жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в кормовой части, машинно-котельное отделение, хранилище ОЯТ в носовой части и собственно носовую часть.

В апрель 2015 разделка началась. Относительно чистые надстройки, машинное отделение и носовая часть судна были утилизированы. Кормовая оконечность, где находились хранилища радиоактивных отходов, заключили в блок-упаковку и в ноябре 2016 года отправили в пункт длительного хранения в Сайда-Губе.

Главная опасность, которую до сих пор хранят в себе трюмы «Лепсе», 639 отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС). Причем часть из них повреждена, так что их нельзя извлечь из хранилища обычным способом. «Лепсе» справедливо называли самым ядерно-опасным плавучим объектом Северо-Запада России.

Сейчас носовая часть — именно там хранится ОЯТ — помещена в блок-упаковку. Построено технологическое здание-укрытие, оснащенное всем необходимым оборудованием, включая перегрузочный комплекс, средства видео- и радиационного контроля и так далее. В ближайшее время блок-упаковку задвинут туда, и начнется выгрузка. Вот этот комплекс и презентовали вчера на «Нерпе».

— Вы видите, что это настоящее производство. Любую безопасность можно обеспечить только в производственных условиях, где существуют специальные приспособления, обученный персонал, есть все контрольные точки измерения, санпропускники, дисциплина. Персоналу остается строго соблюдать технологический процесс, и ядерная и радиационная безопасность будет обеспечена, — сказал директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО госкорпорации «Росатом» Олег Крюков.

В конце нынешнего — начале будущего года начнется выгрузка отработанного ядерного топлива и его перегрузка в контейнеры. На специальном контейнеровозе их будут доставлять на набережную, перегружать на теплоход «Серебрянка» и увозить на накопительную площадку «Атомфлота». Конечным пунктом доставки ОЯТ станет производственное объединение «Маяк» — предприятие в Челябинской области, которое, в частности, осуществляет хранение и переработку отработанного ядерного топлива. Затем освобожденный от своего опасного содержимого отсек в саркофаге будет отправлен на долговременное хранение в Сайда-Губу. Все работы должны занять год-полтора и завершиться в 2020 году.

Здание-укрытие снаружи…

…и внутри.

Блок-упаковка с опасным содержимым «Лепсе».