Интересные идеи без внимания не останутся.

— К сожалению, на помощь федерального бюджета на поддержку предпринимательства мы надеяться не можем, — сказала губернатор Марина Ковтун. — Уже второй год гранты предоставляются только за счет средств областного бюджета. Тем не менее, собственную активность в этой сфере мы не снижаем.

Ситуацию с поддержкой малого бизнеса власти рассмотрели на оперативном совещании в правительстве области, которое провела глава региона.

Увеличиваются, продолжила Марина Ковтун, расходы на финансирование муниципальных программ развития малого и среднего бизнеса. Так, в текущем году регион поддержал 7 муниципальных образований на общую сумму 6,7 миллиона рублей.

Выстроена особая линия поддержки моногородов. В 2018 году по итогам конкурсного отбора победителями признаны 7 из них, сумма поддержки составит суммарно 6,8 миллиона рублей. Для сравнения: в прошлом году субсидии получили только 5 моногородов на 4,4 миллиона рублей.

В этом году активное участие в конкурсном отборе приняли Кандалакшский (2,4 миллиона рублей), Ковдорский (950 тысяч) и Печенгский (940 тысяч) районы. В конкурсном отборе моногородов — Мончегорск (2,7 миллиона рублей) и Никель (1,7 миллиона).

— Мы продолжаем выделять средства из областного бюджета, который крайне ограничен в расходах. В этих условиях неосвоение или неэффективное освоение средств абсолютно недопустимо, — отметила губернатор.

На прошлой неделе стартовал прием заявок на второй этап регионального конкурса на предоставление стартовых грантов начинающим предпринимателям Мурманской области.

Прием заявок, доложил и.о. министра развития промышленности и предпринимательства Олег Костенко, продлится до 28 сентября. Нужно обращаться в бизнес-инкубаторы в Апатитах и Мурманске. Победителями первого этапа конкурса стали 6 начинающих предпринимателей, которым предоставлено 3 миллиона рублей. На второй этап предусмотрено более 4,5 миллиона.

Оценивая проекты, организаторы конкурса стараются отобрать наиболее жизнеспособный бизнес, который не только приносит прибыль отдельно взятому человеку, но и вносит свой вклад в экономическое развитие региона.

Для людей, не имеющих высшего юридического или экономического образования, проводится обучение в рамках тренинг-курса «Начинающий предприниматель», где особое внимание уделяется потенциальным предпринимателям из отдаленных муниципальных образований.

В текущем году тренинг-курс уже прошел в 9 муниципальных образованиях, обучено более 300 человек. До конца года планируется еще провести обучение в Ковдоре и Мончегорске.

— Мы стараемся охватить как можно больше населенных пунктов. Там, где в обучении нуждаются 1-2 потенциальных предпринимателя (группа не набирается), мы организуем обучение в рамках тренинг-курса посредством Skype-конференции, — сообщил Олег Костенко.

Разработан индивидуальный подход к обучению людей с ограниченными возможностями. Проводится регулярная работа по информированию населения о существующих формах и видах поддержки.

— Действительно интересные, полезные обществу, перспективные дела без внимания не останутся. Главное, чтобы сами начинающие предприниматели знали об имеющихся возможностях, — сказал Олег Костенко.