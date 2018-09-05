«Атомный» диалог.

Вчера в Мурманске прошло 21-е заседание совместной российско-норвежской комиссии (СРНК) по сотрудничеству в области охраны окружающей среды в связи с утилизацией российских атомных подводных лодок (АПЛ), выведенных из состава Военно-Морского Флота (ВМФ) в Северном регионе, и повышения ядерной и радиационной безопасности. Его провели заместитель директора по государственной политике в области радиоактивных отходов (РАО), отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО) — руководитель проектного офиса «Центр международных проектов в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО» госкорпорации «Росатом» Владимир Поцяпун и статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен.

Историей успеха назвал господин Халворсен двадцатилетнее сотрудничество между Норвегией и Россией в области радиационной безопасности. Радиация не знает границ, поэтому значимость подобного диалога трудно переоценить.

— Заседания комиссии — важная площадка для встреч и обсуждения текущих вопросов в этой сфере, — сказал статс-секретарь норвежского МИД.

Особо отметил он ценность работ, которые проведены в губе Андреева, откуда начался вывоз ОЯТ и где в октябре пройдут очередные учения по аварийной готовности. Примером налаженного диалога явился и недавний проход вдоль норвежских берегов плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» на его пути в Мурманск.

— Любые инвестиции, которые приходят в Россию, в Мурманскую область в настоящий момент, важны. Тем более инвестиции, направленные на проекты по экологической безопасности, — сказал, общаясь с журналистами, депутат Государственной думы Алексей Лященко. — Сегодняшнее заседание посвящено ядерной безопасности, но я хочу обратить внимание, что работа по экологической безопасности не ограничивается ведомственными проектами. Нужно не забывать и о региональных инфраструктурных проектах. К примеру, развитии инфраструктурных коммунальных сооружений, очистных. Это тоже важный элемент экологической безопасности не только Мурманской области, но и Баренцева региона в целом. Это относится и к переработке твердых бытовых отходов. Это так называемые зеленые проекты, на которые должно быть обращено внимание не только России, но и международных экологических организаций, которые дают им оценку, используют свои методики в определении их эффективности и обеспечивают доступ инвестициям к реализации этих проектов.

О совместных проектах по обращению с ОЯТ и РАО на северо-западе России доложили руководитель проектов международного технического партнерства госкорпорации «Росатом» Анатолий Григорьев и директор Северо-Западного центра «СевРАО» Валерий Еременко.

Утилизация российских АПЛ, напомнил Анатолий Григорьев, началась двадцать лет назад. Из эксплуатации выведено 120 АПЛ, все они утилизированы. При этом большая часть (109) реакторных отсеков уже размещена на долговременное хранение на берегу, что исключает возможность их затопления. На завершающую стадию вышел проект по утилизации плавтехбазы «Лепсе». Идет вывоз ОЯТ из Гремихи. Снижается и радиационный потенциал наиболее опасного объекта в губе Андреева.

С июня прошлого года из губы Андреева начался вывоз ОЯТ. К настоящему времени на производственное объединение «Маяк» ушло уже пять эшелонов. На очереди шестой. А со следующего года с базы начнут вывозить и некондиционное топливо.

В ходе заседания СРНК стороны обсудили сотрудничество в области аварийной готовности и аварийного реагирования, а также вопросы совместных действий в области экологического мониторинга.

Сегодня участники заседания посетят губу Андреева.