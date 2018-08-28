Подготовка к зиме идет по плану.

Подготовка к предстоящему отопительному сезону стала одной из главных тем на прошедшем вчера оперативном совещании в правительстве области, которое провела вчера губернатор Марина Ковтун.

Как доложил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский, с 14 по 17 августа областная межведомственная комиссия проверила ход подготовки к зиме в Ковдорском районе, Полярных Зорях, Кандалакше, Зеленоборском, Зареченске и Алакуртти.

На ситуации в последнем поселке докладчик остановился отдельно. В Алакуртти введена в эксплуатацию пристройка с двумя котлами к котельной № 3, что обеспечило кратное резервирование мощности и гарантирует бесперебойную подачу теплоносителя, как потребителям Минобороны России, так и потребителям муниципального жилищного фонда при максимально низких температурах наружного воздуха. В настоящее время на котельной сформировано 127 процентов нормативного запаса топлива, проведены гидравлические испытания тепловой сети.

Правда, пока сами потребители поселка не в полной мере (около 50 процентов) готовы к работе в отопительный период. Впрочем, как отметил Владимир Гноевский, время для исправления ситуации еще есть.

В Ковдорском районе и Полярных Зорях, продолжил он, в целом подготовка к отопительному периоду осуществляется в плановом режиме, регламентные работы проводятся в соответствии с установленными графиками. Однако комиссией отмечено отсутствие нормативного запаса топлива в поселке Лейпи.

Подготовка муниципальных образований Кандалакшского района к работе в осенне-зимний период также проходит в плановом режиме. Потребители тепловой энергии в Зареченске готовы к зиме на сто процентов, источник и система теплоснабжения поселка — на 60 и 90 процентов соответственно.

Готовность жилфонда Кандалакши и Зеленоборского составляет 83 и 70 процентов, социально-значимых объектов — 98 и 90 процентов соответственно. Общая готовность источников и систем теплоснабжения АО «МЭС» там достигает 88 и 87 процентов, нормативный запас топлива на котельных в настоящее время формируется.

В Умбе до настоящего времени документы, регламентирующие подготовку к отопительному периоду, оформлены не в полном объеме. Администрации муниципального образования рекомендовано в кратчайшие сроки их подготовить и направить в региональное министерство энергетики и ЖКХ.

21 и 23 августа межведомственная комиссия проверяла Мончегорск, Оленегорск, Кировск и Апатиты. Подготовка к отопительному периоду там проходит в соответствии с утвержденными графиками. Социальные объекты везде подготовлены на сто процентов, оформлены паспорта готовности. Внутридомовые системы теплоснабжения многоквартирных домов в этих населенных пунктах промыты, тепловые пункты подготовлены, паспорта готовности оформляются.

На этой неделе комиссия будет работать в Мурманске и Североморске.

— Коллеги, напомню, что в срок до 15 сентября необходимо подготовить жилищный фонд к работе в отопительный период с подписанием актов и паспортов готовности, обеспечить выполнение всех утвержденных планов.

Осталось меньше трех недель, если кто-то не успевает, настоятельно прошу подтянуться, — подвела итог губернатор Марина Ковтун.