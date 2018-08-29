Первоклашек нынче больше.

Нынче школы региона ждут 9100 первоклассников. Это на 250 человек больше, годом ранее. Подготовку к Первому сентября власти обсудили на оперативном совещании, которое провела губернатор Марина Ковтун.

Согласно решению Министерства просвещения России приемка всех образовательных организаций должна быть завершена до 20 августа. О ситуации в нашем регионе доложила и.о. министра образования и науки Ирина Ковшира.

С 1 сентября, сообщила она, в области начнут работу 487 образовательных организаций. Численность обучающихся составит 140,8 тысячи человек (в 2017 — 138,4 тысячи). С 27 июля по 20 августа на территории региона работали областная и 17 муниципальных комиссий по проверке готовности к новому учебному году образовательных организаций. Все они приняты комиссиями в установленный срок и начнут работу с 1 сентября. Все учреждения имеют паспорта готовности к отопительному сезону.

В регионе стопроцентная обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями, на эти цели выделено около 99 миллионов рублей из консолидированного бюджета региона, закуплено 229 тысяч единиц учебной литературы. Во всех учреждениях созданы условия для организации питания в соответствии с СанПиНами. В 26 школах закуплено новое оборудование (450 единиц) для школьных столовых.

— Работа проделана большая, — отметила губернатор Марина Ковтун. — Искренне благодарю всех, кто принимал участие в подготовке школ к учебному году, — все справились. Отдельно прошу глав местных администраций своевременно обеспечить теплоснабжение школ и детских садов. Температурный режим в классах и группах должен соответствовать СанПиНам.